Певец Евгений Кунгуров покончил с собой

Заслуженному артисту РФ, экс-участнику шоу «Голос» было 40 лет. Перед смертью он написал жене sms, что вскроет себе вены, после чего перестал отвечать на сообщения. По данным телеграм-канала 112, в последнее время певец наблюдался у психиатра.



Евгений Кунгуров

«Вечером в понедельник под окнами жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы было обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой», - сказал собеседник агентства РИА.

Евгений Викторович Кунгуров родился 18 июля 1983 года в Свердловской области. Окончил музыкальную школу по классу баяна, пел в хоре при музыкальной школе, в 2000 году поступил в училище при Московской консерватории.

Обладатель запоминающегося баритона, Евгений становился лауреатом II премии Всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса в Томске, лауреатом II премии конкурса «Романсиада», лауреатом конкурса юных вокалистов «Bellа Voce» и др.

Работал в образцово-показательном оркестре МВД Россия, был приглашённым солистом театра «Новая опера». Широкую известность получил после участия в телепроекте «Голос» на Первом канале. Затем участвовал в шоу перевоплощения «Один в один», в проекте «Большая опера», был ведущий передачи «Романтика романса». В октябре 2023 года получил звание заслуженного артиста России.

В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

У Евгения остались маленькие дети: сын Иван родился в 2016 году, а дочь Ариадна - в 2022-м.