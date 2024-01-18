Shaman отправляется на казнь в клипе «Живой»

Клип представляет собой полноценный мини-фильм, идею и сценарий которого придумал сам Shaman. В кадре он появляется в роли приговоренного к казни узника, которого ведут на казнь через толпу, готовую его растерзать. И только маленькая девочка пытается отдать осужденному сорванный с него крест.

«Эта история могла случиться в далёком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас», - прокомментировал Shaman.



Shaman

Клип снимали в бетонном бункере, находящемся под Москвой на глубине нескольких десятков метров. В съемках, которые длились 40 часов, были задействованы свыше 100 человек.

Отметим, что это еще одна песня Ярослава Дронова, в которой так и не употреблено слово «война».

«Всем, кто пострадал за правду, посвящается!», - добавил Ярослав.