Mordor вбивает гвозди в «Fast Food»

Mordor стал синонимом качественного консервативного индастриэл-метала. Новый альбом не стремится...

Mordor стал синонимом качественного консервативного индастриэл-метала. Новый альбом не стремится...

Работа получилась очень разносторонней и, похоже, группа хочет расширить границы своей аудитории....

Работа получилась очень разносторонней и, похоже, группа хочет расширить границы своей аудитории....

Группа Mordor выпустила новый, уже четвёртый по счёту альбом, получивший название «Власть».

Группа Mordor выпустила новый, уже четвёртый по счёту альбом, получивший название «Власть».

Спустя 5 лет после создания музыканты Mordor, выступающие всегда под масками и раскрывавшие своих...

Спустя 5 лет после создания музыканты Mordor, выступающие всегда под масками и раскрывавшие своих...

В начале была тоска. Устав играть один и тот же русский рок в своих известных группах, маститые...