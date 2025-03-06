Mordor вбивает гвозди в «Fast Food»

В сатирической композиции музыканты высмеивают пороки общества, в числе которых слепое следование модным тенденциям и «сладострастное потребление».
На этот раз в прицеле лидера группы, Михаила (Оркуса) Рябова, бездумное и сладострастное потребление.
«В своей стебной и метафорической манере музыкант тычет пальцем в лакированные модные тенденции. Он говорит, что образ счастья, навязанный агрессивными рекламными трендами, на самом деле эфемерен. А жизнь, выстроенная по шаблону из кино и инстаграма, отдает бессмысленностью, пошлостью и грустью. В данном контексте тяжелая ритмичная музыка, сопровождающая циничную иронию Рябова, ассоциируется с вколачиванием гвоздей в гроб робкого буржуа, урвавшего по скидке модные штаны.
При этом, смеясь над зависимостью школьников от кока-колы, мы не перестали запивать ей крепкий алкоголь. То же и с Голливудом. Несмотря на рифму “капут”, которая кажется весьма актуальной, когда на экране появляются чернокожие белоснежки-транссексуалы, мы продолжаем смотреть снятые “там” фильмы. У раздосадованного Оркуса, похоже, нет четкого ответа, что делать в ситуации такого занимательного дуализма. И он предлагает лучший из возможных выходов - посмеяться», - говорится в описании релиза.
Напомним, что 1 августа 2024 года не стало Сергея Левитина, одного из основателей Mordor, гитариста групп «СерьГа», «Ва-банкъ» и саунд-продюсера пластинок «Алисы». И это первый релиз группы после утраты.
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