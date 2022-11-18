Nickelback выпустил новый альбом «Get Rollin’»

В первый за пять лет альбом «Get Rollin’» вошли 11 треков, в том числе вышедшие ранее синглы «These Days» и «San Quentin».

«В прошлом мы много раз надрывались, чтобы успеть сделать запись к определенному сроку. Мы поняли, что лучше сделать хорошую запись и выпустить ее позже, чем выпустить дерьмовый материал, чтобы успеть вовремя. Так что мы не будем торопиться со временем», - объяснил бас-гитарист Майк Крюгер.



Nickelback

На синглы «These Days» и «San Quentin» были выпущен клипы. Трек, рассказывающий о побеге из знаменитой американской тюрьмы Сан-Квентин, Чед Крюгер решил написать после того, как случайно познакомился с мужчиной, который работал надзирателем в этом исправительном учреждении.

На днях стало известно, что в 2023 году Nickelback будут введены в Зал славы канадской музыки. Церемония состоится 13 марта в рамках вручения главных музыкальных премий страны Juno Awards в Эдмонтоне, провинция Альберта, откуда родом участники группы.

«Возвращение домой в Альберту, где для нас все началось, — это действительно полный круг, важный этап для группы. Мы так гордимся нашими канадскими корнями и очень польщены этой честью», — заявил фронтмен Чад Крюгер.

За прошедшие годы Nickelback завоевали 12 Juno Awards. Во всем мире песни группы прослушали более 10 миллиардов раз. Среди других артистов, занесенных в Зал славы Канадской академией звукозаписывающих искусств и наук (CARAS) на протяжении многих лет, Аланис Мориссетт, Rush, Нил Янг, Леонард Коэн, Джони Митчелл, Шанайя Твейн и другие.

Физически Зал славы канадской музыки находится в Национальном музыкальном центре, расположенном в Studio Bell в Калгари. Выставка, посвященная Nickelback, откроется там 9 марта.