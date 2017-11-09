Фильм Сукачева «То, что во мне» выходит в прокат

О том, что Гарик Сукачев проедет по Алтаю на мотоцикле и снимет фильм о Чуйском тракте, стало известно в начале лета 2016 года, уже в июле съемочная группа проехала по Алтайскому краю и Республике Алтай для выбора локаций.

По словам самого Сукачева, это фильм в первую очередь о природе и людях. В фильме использованы многие известные в России символы Алтая - шаманы, "Принцесса Укока", старообрядцы, места, по которым проходила экспедиция Рериха. Кроме того, использована и история песни, и сама песня "Есть по Чуйскому тракту дорога".

В Москве фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах «Ролан», «Пять Звезд», «Факел», «Юность», «Пионер», «Киноцентр на Красной Пресне», «Центр документального кино».