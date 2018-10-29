Андрей Князев представил документальный фильм

Премьера документального фильма «Меригуан» состоялась в январе 2018 года в Лос-Анджелесе на кинофестивале Logcinema Music Film Festival.

После продолжительного путешествия по просторам кинофестивалей, взяв два главных приза за лучший документальный фильм по мнению экспертов и зрителей на международных кинофестивалях в Майкопе и Феодосии, фильм «Меригуан», наконец, стал доступен для просмотра.

Андрей Князев: «Что можно сказать, прежде, чем вы получите возможность ознакомиться с содержанием фильма: история создания достаточно необычная. На одной из автограф-сессии группы «КняZz» среди подарков от поклонников оказался странный старинный манускрипт. В суматохе событий он едва не остался в гримёрке. Обнаружил я его уже дома среди своих вещей, вероятно, я машинально его туда кинул. Когда я развернул этот самый манускрипт, то увидел замечательное предложение от начинающего режиссёра снять документальный фильм про историю моего творчества. Мне давно хотелось поделится со зрителями тем, как формировались идеи, и что послужило источниками вдохновения при создании текстов «Короля и Шута», а затем и «КняZz».

Режиссёра зовут Тина Деева. Мы стали с ней активно сотрудничать по созданию киноленты. Фильм получился неким экскурсом в историю, соединяющую эпоху «Короля и Шута» с реалиями современности. Мы сняли сюжет о нашем путешествии в деревню «Голубково», где я провёл всю свою юность, и которая сильно повлияла на ранние тексты легендарной группы. Этот фильм о том, как зарождалось и развивалось моё сказочное творчество. Какие на моём пути возникали трудности, и какие были взлёты. Мы вспомним Миху (Горшка), как важного в моей жизни человека, с кем плечом к плечу мы прошли долгий путь.

Не буду описывать все подробности, ибо, как говорится: лучше один раз увидеть. Итак, добро пожаловать в сказку, друзья мои!»