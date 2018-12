Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Компания потеряла около миллиарда долларов после того, как Рианна раскритиковала в Instagram рекламу игры для смартфонов Would You Rather. В ней пользователей спросили, что они предпочли бы: отшлепать Рианну или ударить певца Криса Брауна...