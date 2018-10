Tony Joe White скоропостижно скончался

"C разбитым сердцем мы сообщаем о том, что Тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет ", — говорится в сообщении.



Тони Джо Уайт

Музыкант скончался в среду в своем доме в штате Теннесси.

У музыканта случился сердечный приступ, сообщил сын Уайта Джоди.

Его песни исполняли Элвис Пресли, Джо Кокер, Тина Тернер, Этта Джеймс и многие другие известные исполнители. Его джинглами пользовались "McDonalds" и "Levi's". Его музыкальная карьера началась в середине 60-х с выступлений в техасских клубах, а в 1968-м артист перебрался в Нэшвилл, где заключил контракт с фирмой "Monument". Уже после выхода первого альбома Уайт ворвался в чарты и поразил горячую десятку рассказом о жизни простых южных девчонок "Polk Salad Annie", ставшим классикой свампа. Две других песни, "Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Moccasin)" и "Willie And Laura Mae Jones" также побывали в хит-параде, но вторая уже в исполнении Дасти Спрингфилд.