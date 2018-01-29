В ресторане основателя A'Studio обнаружили подпольное казино

Обыски прошли 25 января. Как стало известно РЕН ТВ, по некоторым данным, ресторан принадлежит музыканту популярной группы A'Studio Байгали Серебаеву.

"Emporio Cafe - место, где всегда звучит музыка! И это не случайно ведь создателем Emporio Cafe является Байгали Серкебаев - основатель группы А’СТУДИО, ее продюссер и композитор", - говорится на сайте заведения.

В ресторане, в свою очередь, сообщили, что гости играли в карты, и что никакого казино в здании нет. Представитель группы A'Studio Виктория Нуриева сообщила, что Байгали Серебаев не имеет отношения к этому ресторану.

По факту произошедшего проводится проверка.