В ресторане основателя A'Studio обнаружили подпольное казино

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении ресторана основателя группы A'Studio игорный стол, а также принадлежности для карточной игры, машинку для перемешивания карт, фишки и игральные карты.

Обыски прошли 25 января. Как стало известно РЕН ТВ, по некоторым данным, ресторан принадлежит музыканту популярной группы A'Studio Байгали Серебаеву.

Emporio Cafe

"Emporio Cafe - место, где всегда звучит музыка! И это не случайно ведь создателем Emporio Cafe является Байгали Серкебаев - основатель группы А’СТУДИО, ее продюссер и композитор", - говорится на сайте заведения.

В ресторане, в свою очередь, сообщили, что гости играли в карты, и что никакого казино в здании нет. Представитель группы A'Studio Виктория Нуриева сообщила, что Байгали Серебаев не имеет отношения к этому ресторану.

По факту произошедшего проводится проверка.

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