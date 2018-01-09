The Weeknd обвинил H&M расизме

Исполнитель опубликовал в Twitter фото из рекламы детской коллекции брэнда, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях", сообщает РИА Новости.

"Проснувшись утром, пережил шок и смущение из-за этого фото. Я глубоко оскорблён и больше не буду работать с H&M", — подписал певец фотографию.

Компания уже принесла извинения и удалила скандальную толстовку и ее рекламу после волны критики в свой адрес. "Мы верим в разнообразие и инклюзивность во всем, что мы делаем, и мы пересмотрим нашу внутреннюю практику", — заявила компания изданию Time.

Ранее певец выпустил две коллекции в сотрудничестве с компанией. Последняя совместная коллекция поступила в продажу в сентябре прошлого года.