5491 музыкантов из 121 страны спели Bohemian Rhapsody

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Участники группы Queen опубликовали на YouTube клип на песню Bohemian Rhapsody, которую спели более пяти тысяч фанатов из разных стран.

Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома. Затем, из фрагментов смонтировали ролик.

В записи песни Bohemian Rhapsody приняли участие 5491 музыкантов из 121 страны. Всего было принято более 10 тысяч заявок.

Потом для песни A Kind of Magiс 2733 художники по визуальным эффектам придумали красочные анимированные заставки, а Don’t Stop Me Now 1822 поклонники превратили в танцевальный перфоманс.

Видео стали результатом музыкального конкурса You Are The Champions, который состоялся в августе в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более миллиарда просмотров на YouTube в июле этого года.

ТЕКСТ
ТЕКСТ

В общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 121 страны.

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