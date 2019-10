5491 музыкантов из 121 страны спели Bohemian Rhapsody

Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома. Затем, из фрагментов смонтировали ролик.

В записи песни Bohemian Rhapsody приняли участие 5491 музыкантов из 121 страны. Всего было принято более 10 тысяч заявок.

Потом для песни A Kind of Magiс 2733 художники по визуальным эффектам придумали красочные анимированные заставки, а Don’t Stop Me Now 1822 поклонники превратили в танцевальный перфоманс.

Видео стали результатом музыкального конкурса You Are The Champions, который состоялся в августе в честь того, что оригинальный клип на песню Bohemian Rhapsody набрал более миллиарда просмотров на YouTube в июле этого года.



