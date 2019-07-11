Андрей Макаревич рассказал Собчак про гонорары и наркотики

В эфире программы, представленной в сети 10 июля 2019 года, музыкант рассказал про отношения с властью, гонорары «Машины времени» и об употреблении наркотических психоделиков – ЛСД, грибов и аяхуаски.В программе Андрей Макаревич и Ксения Собчак выяснили, что есть у Владимира Путина и нет у Алексея Навального, что будет, если спеть перед детьми-беженцами, и как России стать великой. Музыкант поделился также мнением о том, есть ли польза от открытых писем, рассказал, о чем он жалеет, и вспомнил про разборки с петербургскими рокерами.



Андрей Макаревич