Андрей Макаревич рассказал Собчак про гонорары и наркотики

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксении Собчак.РокИнтервьюВ эфире программы, представленной в сети 10 июля 2019 года, музыкант рассказал про отношения с властью, гонорары «Машины времени» и об употреблении наркотических психоделиков – ЛСД, грибов и аяхуаски. В программе Андрей Макаревич и Ксения Собчак выяснили, что есть у Владимира Путина и нет у Алексея Навального, что будет, если спеть перед детьми-беженцами, и как России стать великой. Музыкант поделился также мнением о том, есть ли польза от открытых писем, рассказал, о чем он жалеет, и вспомнил про разборки с петербургскими рокерами. Андрей МакаревичБыстрый поиск: Машина времени Добавить комментарий
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