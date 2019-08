Little Big, Татарка и Clean Bandit выпустили совместный трек Arriba

Песня записана в рамках платформы TBRG Open, которая через музыку и музыкальные коллаборации артистов из разных стран и разных музыкальных жанров вдохновляет людей быть открытыми для большего, раздвигая границы того, что они знают и любят. Трек уже можно послушать в Apple Music, iTunes, Яндекс.Музыке, Zvooq и Spotify, а также в приложениях ВКонтакте, BOOM, Deezer и YouTube Music.

Трек Arriba был записан во время визита Clean Bandit в Санкт-Петербург в июле и личного знакомства музыкантов с Little Big Family и Tatarka. Большая часть времени прошла за работой в студии Little Big, но Clean Bandit, Little Big и Tatarka нашли время и для непринужденного общения, устроив встречу с журналистами в клубе Танцплощадка, а также близко познакомились с Little Big Family в «Грибоедове», самом старом из существующих клубов.

Илья Прусикин описал работу над треком: “Мы отлично поработали с Clean Bandit! Ребята по-настоящему талантливы и просты в общении. Это было весело и интересно. Изначально мы решили сделать веселый трек-праздник, и мне кажется, у нас это получилось!”

Джек Паттерсон и Грейс Чатто поделились впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург и работы с российскими музыкантами.

“Российская музыкальная культура оказалась очень увлекательной! Мы очень много узнали за время поездки и изучения трендов этой страны,” — отметил Джек.

“У нас много друзей в России, и мы активно общались с ними, узнавали о современных российских музыкантах. Их рассказы и впечатления, которыми они поделились с нами, вдохновили нас на работу с потрясающей группой Little Big,” — добавила Грейс.

Arriba — уже третий трек-коллаборация артистов разных музыкальных жанров в рамках платформы TBRG Open. В 2018 году совместный трек под названием «Stay Open» записали Иван Дорн, Diplo и MØ, а годом ранее Major Lazer и Скриптонит объединились для записи композиции «Где твоя любовь?».