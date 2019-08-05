Песни группы «Кино» споют в Кремле «Сплин» и Баста

Василий рассказал, почему принял приглашение участвовать в трибьюте:

«Цой – это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций. Первая песня «Кино», которую я услышал – «Пачка сигарет». Ее и еще несколько треков я исполню на этом концерте. Быть участником такого выступления – большая честь для меня».



Баста

Нынешний год, пожалуй, один из самых насыщенных событиями, посвященными творчеству Виктора Цоя. Трибьюты, фестивали, где исполняются песни группы «Кино», проходят с неизменными аншлагами в разных городах и регионах России. Даже Metallica выбрала именно «Группу крови» для своего традиционного исполнения самой знаковой песни посещаемой ими страны. Ни один отечественный артист не может похвастать таким количеством выступлений в свою честь и таким пулом интерпретаций своего творчества представителями различных музыкальных жанров и направлений.

Участие в трибьюте Басты еще раз подчеркивает феноменальность творчества Виктора Цоя. «Пачка сигарет» и «Восьмиклассница» одинаково близки и выросшей на них молодежи конца 80-х - начала 90-х и современному молодому поколению - приверженцам, казалось бы, совсем иной музыкальной культуры. Крылатая фраза «Цой жив» стала пророческой. Ведь творчество Цоя действительно продолжает жить в каждом поколении, находя отклик и оставаясь актуальным во все времена.