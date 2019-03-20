Шнур отрекламировал свой тур заявлением о распаде «Ленинграда»

В то же время музыкант не исключил, что в будущем группа может собраться вновь для концертной деятельности.
Вот такой стих выложил артист в своем Инстаграме.
Двадцать лет одно и то же.
Сочиняю я *уйню.
Вы подумали, быть может,
Что кого-то я виню?
Нет. Сам выбрал этот стиль
Баснословного угара.
Жёг, как мог шнура фитиль,
И в эпоху «Ягуара»,
И во времена пост-спайса.
Странно, но всё жив нахал.
Дорн вопил, мол не стесняйся,
Не стесняясь я бухал.
Всё «иметь» в предельном смысле,
Зае*ался я уже,
И пришёл к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?
Ты, как думаешь, скажи.
Встроиться пора в систему,
И наладить свою жизнь?
Задал сам себе вопрос.
Может я уже подрос?
Почесал свои седины.
Смерил жизнь самою ею.
Прожил я до середины,
Делал то, что я умею.
Середина - это тоже,
Лишь условность, мир иллюзий.
Всех могила растаможит.
Силы будут - буду в блюзе,
Рейве, роке, польке, джазе,
Самый старый из задир.
Предводитель Безобразий
И почётный Командир!
Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не «зае*уть»,
Ленинград я соберу.
А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка.
Согласно опубликованной афише, тур группы начинается с концерта в Калининграде 4 июня. В списке городов значатся также Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Финальное шоу "Ленинграда" состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.
Впрочем, группа перестанет существовать как минимум в том виде, в каком была раньше. Об этом каналу «360» рассказал ее гитарист Дмитрий Гугучкин.
«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа „Ленинград“ в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — сказал музыкант.
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