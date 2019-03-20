Шнур отрекламировал свой тур заявлением о распаде «Ленинграда»

В то же время музыкант не исключил, что в будущем группа может собраться вновь для концертной деятельности.

Вот такой стих выложил артист в своем Инстаграме.

Двадцать лет одно и то же.

Сочиняю я *уйню.

Вы подумали, быть может,

Что кого-то я виню?

Нет. Сам выбрал этот стиль

Баснословного угара.

Жёг, как мог шнура фитиль,

И в эпоху «Ягуара»,

И во времена пост-спайса.

Странно, но всё жив нахал.

Дорн вопил, мол не стесняйся,

Не стесняясь я бухал.

Всё «иметь» в предельном смысле,

Зае*ался я уже,

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?

Ты, как думаешь, скажи.

Встроиться пора в систему,

И наладить свою жизнь?

Задал сам себе вопрос.

Может я уже подрос?

Почесал свои седины.

Смерил жизнь самою ею.

Прожил я до середины,

Делал то, что я умею.

Середина - это тоже,

Лишь условность, мир иллюзий.

Всех могила растаможит.

Силы будут - буду в блюзе,

Рейве, роке, польке, джазе,

Самый старый из задир.

Предводитель Безобразий

И почётный Командир!

Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не «зае*уть»,

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка.

Согласно опубликованной афише, тур группы начинается с концерта в Калининграде 4 июня. В списке городов значатся также Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Финальное шоу "Ленинграда" состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.

Впрочем, группа перестанет существовать как минимум в том виде, в каком была раньше. Об этом каналу «360» рассказал ее гитарист Дмитрий Гугучкин.

«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа „Ленинград“ в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — сказал музыкант.