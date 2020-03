Билли Айлиш раскрыла, кто вдохновил ее на Bad Guy

Исполнительница разместила скриншоты различных плейлистов в Apple Music, на каждом из которых показала, какие композиции стали основой ее хитов.

Так, первой была коллекция из шести песен, благодаря которым Айлиш вместе с братом написали Bad guy. В нее вошли: Dang хип-хоп исполнителя Мак Миллера, Never в исполнении J.I.D., Amphetamine рэпера Smino, Pink Джулии Майклз, Home инди-поп певца morgxn и Yung bratz рэпера XXXTentacion.



Скриншот сториз

Трек xanny Билли писала, послушав Japanese denim Дэниэла Сизара, So sorry Лесли Файст, New York, I love you but you're bringing me down музыкального проекта LCD Soundsystem, Misty Джонни Мэтиса, Who will comfort me джазовой певицы Мелоди Гардо и Stay — Post Malone.

Среди других композиций, которые вдохновили обладательницу пяти премий "Грэмми", оказались: Body Count Джесси Рейес, I'm a fool to want you Фрэнка Синатры, Black skinhead Канье Уэста, Once upon и Twinkly ladybugs Дэниела Олсена, 715 – CRΣΣKS и 29 #strafford apts группы Bon Iver и многие другие.



Billie Eilish

Альбом "When we all fall asleep, where we go?" был представлен в марте 2019 года. Пластинка сразу заняла первое место в американском музыкальном чарте Billboard 200 (за первую неделю было продано более 300 тысяч единиц сборника), британском UK Albums chart и других. В этом году он получил премию "Грэмми" в номинациях: "Лучший альбом года", "Лучший вокальный поп-альбом" и "Лучший дизайн альбома".