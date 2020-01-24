Билли Айлиш с братом спустились на морское дно в автомобиле

В ролике артистка вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом отправляются в машине к океану и въезжают прямиком в его воды, а затем погружаются на дно. Видео предваряется трогательным посвящением Финнеасу.

- Эту песню мы с братом написали друг о друге, и мне хотелось сделать видео, которое бы показывало, что, что бы ни случилось, мы всегда будем друг за дружку горой и вместе пройдём через что угодно, – рассказала Билли.

Она отметила, что это её вторая режиссёрская работа, а также добавила, что планирует выпустить новый альбом уже в этом году, пишет Intermedia.



Билли и Финнеас

Песня написана в тональности фа-диез минор и имеет прозрачный фортепианный фон со значительным использованием реверберации. Всего за сутки клип набрал более 6 млн просмотров.