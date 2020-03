На «Евровидение 2020» от России едет Little Big

Лидер коллектива Илья Прусикин пообещал, что ребята сделают все, что в их силах, «а дальше — будь, что будет».

Little Big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, и известная по вирусному хиту «Skibidi». Первый альбом группы With Russia From Love был выпущен 17 марта 2014 года. 19 декабря 2015 года группа выпустила второй альбом — Funeral Rave. 21 мая 2016 года видеоклипы группы были отмечены на Berlin Music Video Awards 2016.



Little Big

8 мая 2018 года группа выпустила первую часть альбома Antipositive и клип «Punks Not Dead», 5 октября — вторую часть альбома Antipositive и новый клип «Skibidi», ставший вирусным и самым популярным в истории группы - на сегодня у него более 362 млн просмотров.

В состав группы входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

Конкурс пройдет 12-16 мая. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.