Artik выпустил с Lennis Rodriguez клип Dime Quién

X Русская Музыкальная Премия назвала Барских, Артик и Асти лучшими 22 мая на сцене «Крокус Сити Холла» состоялась X юбилейная Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Традиционно Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV стартовала со звёздной дорожки фирменного цвета телеканала – маджента. По ней прошли самые популярные и востребованные исполнители, артисты театра и кино, дизайнеры, спортсмены. Гостями Премии телеканала RU.TV стали: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Ёлка, Валерия, A’Studio, Елена Север, ВладиМир, Burito, ЮрКисс, Виктория Дайнеко, Маша Вебер, Uma2rmaH, Александр Рогов, Хабиб, Дуся, Звонкий, Митя Фомин, Мари Краймбрери,...

Премию «BraVo» получили Билан и Little Big На третьей церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», прошедшей в камерном формате, артисты российской эстрады получили золотые скрипичные ключи. 3 апреля 2021 года, при поддержке радио Monte Carlo и «Русской Медиагруппы», в Центральном Доме Литераторов прошёл Гала-ужин Премии «BraVo» 2021 по случаю вручения наград в области популярной музыки.



Традиционно Премией «BraVo» награждаются как представители классического искусства, так и исполнители современной популярной музыки. Как отметил президент РФ Владимир Путин в своём приветственном обращении к участникам Премии, «BraVo» вносит «большой вклад в развитие современной культуры,...

Artik&Asti показали танцевальную «Истеричку» Группа «Artik&Asti» представила клип Алана Бадоева на песню «Истеричка» из недавно вышедшего мини-альбома «Миллениум» (смотреть клип). Клип снял знаменитый украинский режиссер Алан Бадоев. Он начинается с кадров предстоящей свадебной церемонии, но не окажется ли героиня Асти «сбежавшей невестой»? В основе сюжета клипа – жизненная история о разбитом сердце сильной женщины, которую боль от предательства сделала только сильнее. Героиня не сломлена и завершает торжественную церемонию неожиданным поворотом.







«Меня тоже не раз предавали, делали больно. В какой-то момент я разучилась доверять людям. Но спасибо, что нашлись те...

Artik и Asti объединились с Ханза и Oweek Популярные дуэты «Ханза и Oweek» и «Artik и Asti» объединились, чтобы выпустить совместный трек «Танцуй» (слушать песню). Динамичные куплеты от Ханзы и Oweek чередуются в этом ярком дэнс-треке с запоминающимися припевами в исполнении Asti. В аранжировке трека и партии Artik'а можно услышать отсылки к топ-хиту «Грустный дэнс».







«Давайте забудем всю грусть и печаль!», - призывает Ханза.



Ханза и Oweek



Продакшн трека - Orio Music, микс - Александр Фоменков.