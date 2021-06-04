Artik выпустил с Lennis Rodriguez клип Dime Quién

Только за год работы на испаноязычном рынке Artik уже успел выпустить 4 сингла, 2 видеоклипа (в одном из которых снялась известная колумбийская блоггерша Мариана Авила), 3 лирик-видео, в качестве приглашенного гостя принять участие в записи альбома известного кубинского артиста Yulien Oviedo, а также засветиться на совместном треке легендарных в своем жанре латиноамериканских артистов Chocolate MC, Lito Kirino и Bandz.
«Когда мы с командой написали эту песню, я сразу же услышал в ней вокал Lennis. Я отправил демо ее менеджеру Elisabet, и им очень понравилось! Буквально через несколько дней Lennis записала свои части и трек зазвучал так как я себе его и представлял. И даже лучше!», - рассказывает Artik.
«Я не могла поверить, что Artik - артист из России! Мне очень понравился его куплет и цепляющий мотив в припеве. Я сразу же поехала в студию, написала и записала свои части. Мне кажется в этой песне есть душа!» - говорит Lennis.
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