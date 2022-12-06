Дима Билан хочет купить дом своей мечты

Артист в «Вечернем шоу Юлии Барановской» признался, что уже давно задумывается выкупить дом своего деда в селе Пестрецы, что неподалеку от Казани. Он долгое время не решался туда приехать, но после 40-летнего юбилея любопытство все же взяло верх.



Дима Билан

«Я понимал, что не стоит возвращаться в места, в которых ты был счастлив. Но в этот раз я набрался смелости...» — признался певец.

Вместе с тем Билан добавил, что уже побывал на месте. Сейчас у дома новый собственник, но само здание находится в печальном состоянии. При этом новый хозяин намеренно завышает цену сделки, зная про то, что покупку хочет сделать знаменитый богатый певец.

Сейчас Дима Билан решился взять перерыв в активности, пока обсуждается вопрос стоимости дома.

Сам артист не скрывает, что очень хотел бы восстановить семейное гнездо, если удастся договориться по цене.