Эминем выпустил «Houdini» на основе «Abracadabra»

В клипе режиссера Рича Ли в стиле супергеройских комиксов сыграли Dr. Dre, 50 Cent, Пит Дэвидсон, Снуп Догг, менеджер Эминема Пол Роджерс, а сам рэпер появился в нескольких образах, включая своего альтер-эго Слима Шейди.

Клип сюжетно и стилистически отсылает к видео Эминема «Without Me» 2002 года, а весь трек «Houdini» построен на хите «Abracadabra» Steve Miller Band из 90-х. По сюжету, артист попадает в портал, возвращающий его в 2002 год, где он разделяется на молодого Эминема, Эминема нынешнего, а также Слима Шейди и супергероя, который хочет его найти и обезвредить, но в результате Слим сам обретает суперсилы.



Eminem

«Houdini» - это первый сингл из 12-го студийного альбома Эминема «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)», релиз которого состоится летом в пока не объявленную дату.