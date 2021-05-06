Eminem выпустил клип в честь Альфреда Хичкока

Эминем продолжает продвигать материал из последнего альбома «Music To Be Murdered By». В треке «Alfred's Theme» рэпер виртуозно высказывается о своём месте в музыкальной индустрии, её молодых героях и пандемии. Для того, чтобы фанаты смогли внимательно изучить текст, Маршалл Мэтерс представил эффектное лирик-видео с титрами по мотивам фильмографии Альфреда Хичкока. Здесь рэпер повторяет сцены из классических фильмов - «Головокружение», «Психо», «Птицы», «Окно во двор» и других.

В частности, рэпер признается, что Билли Айлиш является ему в ночных кошмарах.



Eminem