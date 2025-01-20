На Sigma Boy снимут клип, а с Doja Cat сотрудничать отказались

На YouTube у аудио 56 млн прослушиваний. А в ближайшее время на песню выйдет высокобюджетный клип.

Об этом «Известиям» рассказал один из создателей «Сигма-боя», композитор Михаил Чертищев, он же отец одной из исполнительниц — Светланы Чертищевой, которая выступает под псевдонимом Betsy. В профессиональной среде Чертищев известен как автор музыки и композиций для «Лунтика», «Барбоскиных», серии «Три богатыря» и других проектов.



Betsy и ее отец Михаил Чертищев

По словам мужчины, режиссерами станут братья Антон и Илья Чижиковы. Он также добавил, что после успеха песни в мире им поступило много предложений о сотрудничестве, в том числе от крупных зарубежных лейблов.

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«Warner, Universal, Sony, какие-то дочерние лейблы предлагают сотрудничество. У всех абсолютно разные условия: у кого-то с промотуром по городам Европы и Америки, у кого-то продвижение песни на различных территориях с выделением больших авансовых бюджетов, у кого-то продвижение трека с помощью фитов с большими артистами. Один лейбл нам предложил фитчеринг с Doja Cat. Но, если честно, мы отбросили это предложение, потому что нам не дали гарантии, когда мы пошли на дальнейшие переговоры. Сейчас надо сделать правильный выбор, потому что бывают такие моменты, что вы можете о чем-то договориться, а в итоге всё идет не так», — объяснил Михаил Чертищев.

Сколько заработал взрывной трек на отчислениях со стримингов, пока оценивать рано, говорит композитор, но предполагает, что цифры будут внушительными.

«Цифр мы еще не видим до конца, но они будут абсолютно точно большими. В районе, может быть, 20–25 фильмов, над которыми я работаю. То есть я думаю, что один трек принесет больше, чем вся моя карьера в области кино. А у меня было сделано около 30 полных метров. Обычно композитор зарабатывает на одном фильме от двух до 15 млн рублей, в зависимости от его уровня», — отметил Михаил.

Кроме того, в ближайших планах коллектива - премьера новой песни Betsy про королеву драмы.