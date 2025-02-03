Автор песни «Сигма-бой»: Я просто искал запоминающийся мотив!

Никогда такого не было и вот опять – хит российских исполнителей вновь покоряет мировые музыкальные хит-парады. Песня «Сигма-бой» стремительно взлетела на музыкальный Олимп. 12-летние исполнительницы Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская, попавшие в десятку чарта Billboard «Hot Dance/Pop songs» вместе с Charli XCX и Билли Айлиш, пришли со своим хитом в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Огромная аудитория услышала в прямом эфире не только песню, но и интервью девочек. Историю успеха вспомнили и родители – автор песни «Сигма-бой» и папа Светы Михаил Чертищев и мама Маши продюсер Алина Янковская.



Михаил Чертищев

Создатель хита и по совместительству папа Светы признался «Авторадио», что особых расчетов на песню не строил.

«Слушайте, ну, на самом деле, какого-то такого конкретного расчета не было на аудиторию. То есть я просто искал очень запоминающийся мотив уже после того, как придумал фразу «Сигма-бой». Захотелось ее в какие-то рамки музыкальные поставить, может быть, с народными акцентами. А сейчас популярно, да», – говорит Михаил Чертищев.

Девочки познакомились на шоу «Хорошоу», идея дуэта пришла сначала к ее маме, рассказала Маша. Потом папа Светы задумал написать песню про взаимоотношения мальчиков и девочек.

«И я как-то делала «сигму». Ну, это губами вот так вот улыбаются, – показала улыбку Света. – Папа спросил, что это значит, я ему объяснила, и он решил, что «сигма», в принципе, ярко звучит. Он решил что-то добавить, ну не просто же «сигма», и добавил «бой». Потом получилась мелодия: «Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой».



Сигма-улыбка привела к мировому хиту

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Когда выстреливают первые хиты, у исполнителей нередко вместе с популярностью появляется корона над головой. У Светы и Маши отношение к сверстникам не изменилось, звездной болезнью они не страдают, утверждают девочки. Правда, Маше пришлось перейти на онлайн-обучение, чем она очень довольна.

«Это было самое лучшее решение, которое я вообще делала. Когда я еще была в школе, одноклассники вообще никак не реагировали, но вот дети, которые учились в одной школе со мной, они меня буллили, обзывали», – призналась Маша.



Исполнительницы песни «Сигма-бой» чувствуют себя уверенно на взрослой радиостанции

А вот Света продолжает посещать обычную школу, у нее все наоборот:

«Меня в школе все знают, со мной все хотят дружить, все такое. Учителя занижают оценки из-за пропусков, но я уже к этому привыкла».

Света скоро отправится в свой первый тур по городам России, но одна, без Маши, этот тур сольный. Маша на подругу не обижается, в ее планах – учеба.

«А я дома спокойненько на кроватке послушаю лекции», – поделилась Мария Янковская.