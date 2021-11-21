Ольга Серябкина родила первого малыша

У Ольги Серябкиной 20 ноября родился сын. Родители назвали мальчика Лукой.



Ольга Серябкина с ребенком

До этого 36-летняя Ольга Серябкина несколько месяцев скрывала беременность. Артистка старалась появляться на публике в свободных нарядах и стала реже демонстрировать стройность фигуры в Сети. Поклонники уже начали догадываться об интересном положении кумира, пока 13 сентября она все-таки призналась: совсем скоро у нее с мужем Георгием Начкебия (экс-сотрудником лейбла Malfa Максима Фадеева) родится ребенок.

Напомним, что Серябкина сообщила о замужестве осенью прошлого года.