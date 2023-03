Shaman спел с отцом и показал, что знает родственников

Каждого пришедшего в «Крокус Сити Холл» ждали на кресле два флажка — с флагом России и символикой Shaman’a, ими надо было махать, а еще маленькая свечка на аккумуляторе с наклеенной инструкцией по ее зажиганию, а именно ее просили зажигать на песнях «Исповедь» и «Встанем». В фойе «Крокуса» активно продается мерч с символикой Шамана — футболки, кепки, лонгсливы и много еще чего. Но покупатели активность не проявляют из-за цен. «Сколько стоит лонгслив? 8 тысяч? Ого! Ну нет, это слишком дорого, нереально. А майка? 3 тысячи? Нет, это не для нас», - услышал я диалог между вполне себе благополучно выглядящими людьми и продавщицей. Да и в зале, заполненном битком, почти никого не было в этом мерче. Переоценил Ярослав Дронов платежеспособность своей публики. А ее много! Из разных городов, особенно выделялась стайка девушек в гимнастерках и футболках «Батальон» и флагами ДНР и ЛНР.



Вип-партер убрали, и сделали танцпартер. Хотя поклонники Шамана так себе танцуют, но вместительность зала увеличили до 6 тысяч с гаком, а заодно получилась возможность сделать «язык» для выхода артиста ближе к публике. Выглядела сцена так: впереди «язык», потом сцена с музыкантами, сзади не экраны, а конструкция из более чем 300 световых приборов, создающих собственное световое шоу. Вдоль «языка» - пиротехнические салюты, а сверху — связка воздушных оранжевых шаров для праздника. Впрочем, зрителей без крупных планов артиста не оставили, и по обеим бокам сцены повесили еще и два экрана с с ними. Так что технически это решение прагматично и почти идеально.

Ярослав Дронов оказался практически совершенным стадионным артистом. Он делал все так, как нужно и как правильно. Shaman обращался ко всем зонам: танцпартер, партер и «балкончик». Он передвигался по сцене до всех краев, чтобы его видели все. На «Улетай» с семплом Бородина он и вовсе устроил народное караоке, поднявшись на «балкончик», и давая спеть в микрофон всем желающим (независимо от попадания в ноты). Его вокальные переклички с публикой, и не раз. А что творили его музыканты? Размеренный гулкий стадионный бит от барабанщика Константина, глубокий проникающий бас от бас-гитариста Дмитрия… Это был образцовый стадионный саунд, хотя самих стадионов у Шамана пока не было.



Собственно, сам концерт начался световым шоу с продолжительной инструментальной фонограммой из тем великих русских классиков от Чайковского до Свиридова, народных песен и даже гимна России, должно настроивших зрителей. На относительно новый хит «Дай жару» он вышел в кожанке с триколором в виде повязки на руке. Очевидно, что Shaman сейчас в отличной вокальной форме, его высокие ноты в духе Иэна Гиллана (и кажется, что Deep Purple — главный источник вдохновения для Дронова) вполне себе прекрасны. «Мы» с фразой «с нами Бог», которую можно трактовать, как угодно, стала премьерой для Москвы.

По сути, Shaman стилистически играет хард-рок, безнадежно устаревший. Тогда откуда столько поклонников, откуда такой успех? На кого похожи его поклонники всех возрастов? Я долго и мучительно копался в памяти, пока не вспомнил про Лепса. И в самом деле, Лепс и Shaman упорно играют в хард-рок, но зрители их концертов ну вообще не похожи на посетителей других хард-рок концертов. Эти зрители не слышат там рока, они любуются уникальным вокалом и вдыхают месседж из приблатненной (у Лепса) или романсово-чайковским распевом (у Шамана). Остальное — неважно.

Shaman спел сомнительный, как мне кажется, «Самый русский хит» и совсем недавно вышедший сингл «Моя Россия», причем с отцом Юрием. Который признался, что не брал гитару в руки 9 лет, но старательно репетировал. Это было трогательно. А вот что было не понятно, так зачем отсылаться к вокальной манере Александра Малинина.

Как артист Shaman вполне себе прибегает к вражеским NLP-технологиям, когда «обнимает» своих зрителей, называя их исключительно «родными». Закрывает лицо руками, изображая, что расстроен и плачет. Или попросту садится и ложится на сцену, чтобы показать, насколько он любит своих «родных». Пока получается не очень органично, честно говоря. Патетично, но не органично. Еще он немного пластмассовый. Тут Ярослава подводят крупные планы на экранах, - он готовился к большой площадке, а крупный план показывает абсолютно пустые и безжизненные глаза артиста. Ну, это вопрос только совершенствования мастерства. Видели бы Вы Валерия Леонтьева в начале карьеры…

Еще привлекло внимание жестикулирование Ярослава. Он то и дело показывает зрителям какие-то странные знаки из переплетений пальцев и движений рук. Как не вспомнить об Ольге Бузовой? И все эти «родные» - тоже ведь отсюда. Парень старается. И сильно удивило то, что Shaman вообще отказался принимать букеты цветов на протяжении всего концерта. Люди их купили. Принесли для артиста. Хотят вручить. А им не дают такой возможности вообще! Дико странно.

После «Исповеди» с теми самыми свечками на аккумуляторе самое время задуматься, что же на самом деле проецирует успех Shaman’a в этой бьющейся с соседями стране. СВО идет. Насколько можно Дронова заподозрить в той или противоположной реакции? Боюсь, что я не знаю. «Это вызов твой. Главный бой. Время побеждать Над собой. Оставляя всех За твоей спиной. Это вызов твой» или «Встанем! И бьётся сильнее в груди наша вечная память, между нами. Встанем! Герои России останутся в наших сердцах До конца», - это пропаганда СВО? Не уверен. Слишком абстрактно.



«Ты моя» и «Дельтаплан» после инструментального проигрыша прозвучали не так фантастично со всеми этими длинными нотами на износ, как версия «На заре» (не знаю, кто еще может сейчас спеть эту чрезвычайно сложную мелодию в верхнем регистре). «Дельтаплан» сакрализирует и советскую классику, и место Шамана в этой пищевой цепочке: он преемник. Сложно не согласиться, с учетом блестящего вокального исполнения.

«Мед» - это, понятно, отсылка к «Ласкового мая» и «Миража». Скрепосносно.

Шоу Дронова показало, что он отличный стадионный артист. Взаимодействие звука, света, пиротехники, действий артиста, музицирование состава, - все на ура. Раньше я такое видел разве что на шоу «Би-2». А тут вот незнакомые мне визуально музыканты, и все работает. В том же «Полюшко-поле» Лева Книппера, который был колчаковцем и врангелевцем, но потом был завербован ОГПУ, и стал советским композитором.

«Танцы на стеклах» Максима Фадеева — довольно спорный проект. Но Шаман старательно спел это, дико слепленное из The Show Must Go On от Queen, - и это было почти убедительно. Ему просто нужны вокальные партии, подстроенные под его голос. И он их ищет.

Но что именно ему доносить до посконного народа? Он ищет и это. «Я русский — всему миру назло», - это заявка. Тут и выбеленные волосы, и срезанные дреды, и свободные белые рубахи с разнузданными рукавами. Иногда под рубаху он вешает патронташи с пулями, и это выглядит куда грознее. Но он никогда не выглядит Рэмбо. Кажется, он нащупал коллективное бессознательное в народе, который стреляет из С-400 и отправляет трупы в соседнюю страну, но не готов признать ни факта войны, ни факта убийств вообще. Shaman доводит этот киношный абсурд до максимума: есть герои, но нет войны. Он возвышает подвиги условных героев до вечного величия, но не готов назвать, на какой из войн они погибли. Парадоксальным образом это вполне себе готовы принять его герои. Им ведь неважно, где именно им суждено погибнуть. А стать героями — важно. Shaman драматически смог стать голосом немого поколения, тех, кого призывают по повесткам, кто гибнет где-то под Бахмутом, кто жалуется губернатором про отсутствие дров или беспилотников. Ну нет больше более подходящего певца.

При этом Shaman – ну вот вообще не выглядит штамповкой какого-то патриотичного певца. Он попался во щи. У него нет иного выхода. Я не знаю, как продолжать его карьеру, если не двигать тему о чем-то там патриотическом. Вопль вместо мысли. Он стал заложником. Давайте так: кому нужен Shaman без вот этого оглушительного патриотизма? Хочешь спеть о любви? Пой про любовь солдата. Это так скучно же. Все это ему только предстоит.

В финале он спел в собственной аранжировке гимн России и после некоторой паузы (люди, наслышанные о том, что это всегда последняя песня»)- «Спасибо». Он вообще выглядел как артист, который сегодня в топе. Ну невозможно этого не признать.

Нет, он не был самым умелым. Тот же Лепс куда как превосходит его. Он стал самым горячим. Его «храм, где я исповедуюсь перед зрителями», - на передовой. А впереди еще сотня выступлений, - 13 марта снова «Крокус», затем еще более 100 концертов, включая концерты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

