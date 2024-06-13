Супермодель Хайди Клум веселится в клипе Sofi Tukker «Spiral»

Новая песня войдет в альбом «BREAD», который запланирован к выпуску 23 августа.

В клипе подружки Хайди Клум и Софи Холи-Уэлд весело проводят время: красят друга, танцуют и тверкают, развлекаются разными сексуальными игрушками. А когда вечером приходит курьер с пиццой, то они вовлекают и его, бодро гуляя до самого утра.

«Это песня о расставании, но вместо того, чтобы снимать видеоклип о расставании, мы хотели сделать ее о том, как вернуться к себе, воссоединиться со своими друзьями, — рассказала Софи Хоули-Уэлд. - Нам пришлось прожить опыт музыкального клипа в реальной жизни, потому что накануне я была в доме Хайди, мы целый день ели немецкие сосиски, танцевали, изучали хореографию и примеряли вещи из ее шкафа».



Sofi Tukker

Халперн говорит, что трек остается верным теме аббревиатуры альбома BREAD, или «Be Really Energetic and Dance», даже несмотря на то, что он является «отдельным» на пластинке, в которой больше вдохновения бразильского фанка и джаза. Дуэт провел «длительное время» в Бразилии, работая над альбомом вместе с фанк-продюсером Марсио Арантесом.

«Еще одна особенность ХЛЕБА заключается в том, что хлеб [еда] дает вам чистую энергию и является чем-то, вокруг чего собираются люди, чтобы сблизиться с незнакомцами и близкими, — говорит Хоули-Уэлд. - Мы надеемся, что наша музыка делает то же самое для людей: объединяет людей и дает им энергию заниматься тем, чем они больше всего увлечены».

Осенью Sofi Tukker также отправится в турне, которое, как они обещают, будет «драматичным, музыкальным и в то же время восторженным», но они надеются, что фанаты смогут развеять распространенное заблуждение, что они всего лишь диджеи.

«Когда мы создали группу, мы были всего лишь живой группой. В течение пяти лет мы играли только живую музыку. А затем во время пандемии мы начали заниматься диджеингом для прямых трансляций, — объясняет Халперн. - Мы делали это 300 дней подряд, и все эти люди начали узнавать нас как диджеев. Мы заканчиваем резиденцию в Вегасе и большую часть нашей диджейской карьеры. Мы ждали момента, чтобы начать большое живое шоу, и это будет именно такой момент».

«Это было интересно, потому что иногда люди даже называют нас диджеями. Я такая: «Боже мой, это так смешно», — добавляет Хоули-Уэлд. - Потому что для меня это не похоже на основную идентичность. Мы этим занимаемся, но мне кажется, что живое выступление, каламбур, — это своего рода хлеб с маслом».

Sofi Tukker представила BREAD электро-фанковым синглом «Throw Some Ass» в начале этого года. Пластинка выйдет 23 августа перед туром, который начнется в следующем месяце.