Тейлор Свифт перезаписала «1989 (Taylor’s Version)»

Первоначально пятый студийный альбом американской поп-певицы вышла ровно 9 лет назад, 27 октября 2014 года, на лейбле Big Machine Records, а в 2020-м ей удалось получит права на перезапись ранних альбомов у бывшего менеджера Скутера Брауна.

В «1989 (Taylor’s Version)» вошли 13 треков оригинальной версии, три ранее не издававшихся песни из студийной сессии этого альбома («Wonderland», «New Romantics» и «You Are In Love») и пять бонусов из архивов разных лет («Slut!», «Say Don’t Go», «Now That We Don’t Talk», «Suburban Legends» и «Is It Over Now?»). Впервые в работе не приняли участие звездные гости. Альбом доступен на всех цифровых площадках, включая YouTube, где можно посмотреть лирик-видео на все песни.

«Я стала мишенью для слатшеймеров. Людей, чей азарт и жестокость подверглись бы критике, если бы всё это происходило сейчас. Они шутили на тему того сколько у меня было парней, воспринимали тексты моих песен как записки помешанной на парнях психопатки, и СМИ не остались в стороне, вписавшись в эту историю. Я была вынуждена остановить травлю, потому что она начала приносить мне реальную боль. Я не могла просто ходить на свидания, так же, как и не могла проводить время со своими друзьями-мужчинами. Если меня замечали с кем-то, это автоматически означало, что я с этим "кем-то" сплю. Поэтому в какой-то момент я завязала с общением с парнями, свиданиями с парнями, флиртом с парнями. Для того, чтобы культура, которая вроде как полностью за идею о свободе женщин, но при этом то и дело смотрит на мои действия через призму суровых моральных принципов викторианской эпохи, не бросалась в меня камнями»,– из пролога к альбому “1989 (Taylor's Version)”.



Taylor Swift

«Я родилась в 1989 году, переизобрела себя в первый раз в 2014 году, и часть меня снова стала моей в 2023 вместе с переизданием этого альбома, который я так нежно люблю. Даже в самых диких мечтах я не представляла, каким волшебством вы будете наполнять мою жизнь столь долгое время. Этот момент — отражение глуши, в которой мы бродили, и любви, что сияла так ярко в самой темной ночи. Я представляю вам, с благодарностью и удивлением, свою версию 1989. Она ждала вас. Тейлор».

С релизом перезаписи «1989: Taylor's Version» стриминговые сервисы Spotify и Apple Music работают с перебоями из-за невиданного ранее спроса.

На данный момент Свифт осталось перезаписать два своих старых альбома: дебютный «Taylor Swift» (2006 года) и «Reputation» (он был выпущен на Big Machine Records в 2017 году последним до разрыва контракта).

В день релиза стало известно, что Тейлор Свифт официально пополнила клуб миллиардеров. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственное исследование, общее состояние певицы составляет 1,1 миллиарда долларов благодаря рекордным сборам ее последнего тура «Eras». Только за счет продаж билетов в Северной Америке Тейлор получила доход в размере 4,3 миллиардов долларов, что позволило ей выплатить своей команде более 55 миллионов в качестве бонусов.