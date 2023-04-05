Участник Daft Punk раскрыл причину распада дуэта

По словам артиста, этот проект стирал грань между реальностью и вымыслом с помощью персонажей-роботов, однако в 2023 году, во время активного развития искусственного интеллекта, роботом Бангальтеру быть совсем не хочется.



Daft Punk

Музыкант признался, что его откровенно пугает растущее влияние ИИ. Опасения артиста по поводу искусственного интеллекта выходят за рамки его использования при создании музыки.

Говоря о Daft Punk, он отметил, что дуэт пытался использовать машины, чтобы выразить нечто особенное, трогательное, что не может чувствовать робот, но может человек.

«Мы всегда были на стороне человечества, а не на стороне технологий… Как бы я ни любил этого персонажа, последнее, чем я хотел бы быть в мире, в котором мы живем, в 2023 году — это робот», - сказал Тома Бангальтер.

Бангальтер и его коллега по Daft Punk Ги-Мануэль де Омем-Кристо решили прекратить сотрудничество в 2021 году. Сейчас Тома готовится к выпуску сольного оркестрового альбома Mythologies. Релиз назначен на 7 апреля.