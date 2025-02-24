Daft Punk выпустил клип, считавшийся утерянным

«Television Rules the Nation» — восьмой трек группы Daft Punk с их третьего студийного альбома «Human After All» (2005). Трек планировалось выпустить как сингл (даже был снят клип), однако он так и не был выпущен ни как сингл, ни как клип.

Песня использовалась во время тура «Alive 2006/2007», она была смикширована с вокалом «Around the World» и «Crescendolls».

Тем не менее, в интернет просочился музыкальный клип с укороченной версией и в ужасном качестве. Теперь же музыканты выложили его полностью и в исходном качестве.

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Daft Punk

Видео выглядит как экран, разделенный на четыре части. В нем также используются спецэффекты, такие как размытые движения и эффекты «эха». В музыкальном клипе Daft Punk (Томас играет на электрогитаре, а Гай-Мэн играет на барабанах) находятся на черной сцене, освещенной лишь несколькими огнями, пока они двигаются и играют песню. Видео начинается с того, что Daft Punk двигают головами в такт битам, затем они начинают играть песню, а на сцене загорается свет.

Клип очень похож на видео «Robot Rock», в котором оба играют на одних и тех же инструментах.

Напомним, что в 2021 году коллектив объявил о распаде.