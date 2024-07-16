Умер композитор «Аракса» и «Ленкома» Сергей Рудницкий

О его смерти сообщает официальный сайте театра «Ленком», музыкальным руководителем которого он был многие годы.



Сергей Рудницкий

«50 лет творческой деятельности отдано им «Ленкому», - сообщается в некрологе. - Соавтор Марка Захарова, автор музыки к таким спектаклям, как «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и др. Сергей Рудницкий не раз удостаивался высокой оценки коллег и конечно, зрителей и внес большой вклад в музыкально-театральное искусство нашей страны… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким».

Отпевание и прощание с народным артистом России Сергеем Анатольевичем Рудницким состоится 19 июля 2024 года в 12:00 в Андронниковом монастыре по адресу: Москва, Андроньевская площадь, дом 10.

Далее — захоронение на Троекуровском кладбище.

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Сергей Рудницкий родился 19 апреля 1955 года в селе Павловская Слобода Московской области. К московской рок-группе «Аракс», которая существовала с конца 1960-х, музыкант присоединился в 1974 году в качестве клавишника (заменив ушедшего Александра Буйнова), когда коллектив уже вошёл в труппу «Ленкома» и участвовал в спектаклях «Автоград XXI», «Тиль» (мюзиклы Геннадия Гладкова), «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (рок-опера Алексея Рыбникова).

Тогда же Сергей начал работать как продюсер и аранжировщик, в том числе музыки к кинофильмам «31 июня», «Узнай меня», «Берегите женщин», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Убить дракона», и другим. В 1979 году вместе с Геннадием Гладковым написал музыку к спектаклю «Жестокие игры», в 1988-м стал автором адаптации музыки Михаила Глуза к спектаклю «Поминальная молитва».

В начале 1990-х годов Сергей Рудницкий организовал также запись альбома группы «Аракс» с программой песен 1980-х годов. Он был композитором фестиваля «Кинотавр» (1995), премии «Тэфи-97», аранжировщиком музыки и композитором фильмов и сериалов «Сочинение ко дню победы», «Бременские музыканты & Co», «Парижский антиквар», «Неудача Пуаро», «Диверсант», «Узкий мост», «Вердикт» и др.

В 1997 году Сергей Рудницкий был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2012-м – народного артиста.