Ваня Дмитриенко и Асия перепели «Ничего не бойся, я с тобой»

Песню молодые артисты записали под впечатлением от одноименного мюзикла Театра МДМ. Это ремейк песни Алексея Мурашова и Николая Фоменко «Ничего не бойся, я с тобой».

Ваня Дмитриенко: «Мне очень нравится текст песни и её название — «Ничего не бойся, я с тобой». У него такая хорошая энергия. Это одна из тех песен, которая своим текстом как-то подбадривает. Я бы сказал, что у этой песни есть харизма. Мы с Асией решили переложить этот текст на своё звучание, на своё чувство музыки, чтобы наши слушатели тоже почувствовали это тепло, и энергетика «Ничего не бойся, я с тобой» отозвалась в них. Обязательно схожу на мюзикл, чтобы оценить весь масштаб проекта».



Ваня Дмитриенко и Асия

Асия: «Я была на премьере в МДМ и осталась от спектакля в диком восторге! Впервые попала на такой масштабный мюзикл и не ожидала, что мне так зайдёт: актёры, декорации, музыкальное оформление, просто что-то невероятное! Я даже подумать не могла, что можно сделать настолько классное музыкальное зрелище в рамках театральной постановки! Надеюсь, что спектакль увидит как можно больше зрителей. В треке мы попытались передать те эмоции, которые остаются от мюзикла, от истории, рассказанной на сцене, от персонажей, с которыми мы познакомились».

Новую песню впервые исполнили в Медиарубке на специальном сеансе катания Яндекс Афиши и Парка Горького. Гости Парка Горького на специальном сеансе Яндекс Афиши услышали от Вани Дмитриенко и Асии треки «Венера-Юпитер», «Бейби», «Вечно молодым», «Останься», «Лампочка» и другие.