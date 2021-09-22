Группа «Кис-Кис» подняла тему семейного насилия

Режиссер клипа – Владимир Ваулин. Клип посвящен теме семейного насилия над женщинами. Музыканты констатируют, что только по официальным данным более 30% женщин в России сталкивались с физическим или сексуальным насилием.
Главную мужскую роль исполнил Константин Фисенко. В роли подруги главного героя снялась барабанщица «Кис-Кис» Алина Олешева. Вторая главная женская роль досталась вокалистке коллектива Софье Сомусевой.
Алина Олешева:
«Клип очень серьезный, глубокий, с сильным смыслом. Я плачу каждый раз, когда его смотрю».
Софья Сомусева:
«На мой взгляд, это самая искренняя и честная наша работа».
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