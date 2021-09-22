Группа «Кис-Кис» подняла тему семейного насилия

Группа «Кис-кис» выпустила жесткий клип на песню «Клетка» из одноименного макси-сингла (смотреть клип).

Режиссером клипа стала Анна Козлова. Группа заключена в клетку типа «обезъянника», а перед ней - столы с выпивающими и закусывающими силовиками в форме при погонах. Они ржут и швыряются пачками денег. Из узнаваемых образов - «судьи», у нас это обычно женщины, с символической повязкой на глазах, целующихся с условными «прокурорами». В кадре появляется и избитый силовиками до крови некий молодой парень, впоследствии он возглавит народный протест.







«Перекрестись - пройдёт», - короткой фразой...