«Кис-Кис» порассуждали о новом «Отчиме»

Девушки рассказывают о появлении «нового отчима», и рассуждают, что за жизнь будет с ним. Станет ли он лучшим мужчиной, если мама с ним счастлива, или нет. И все это под хард-роковые риффы в духе «Парка Горького» и с почти рэперской читкой.
«Этот мужчина лучший из лучших. Первый сингл с грядущего альбома, который выйдет уже в марте, доступен на всех цифровых площадках», - рассказали музыканты.
Премьера сингла «Отчим» состоялась в преддверии масштабного гастрольного тура коллектива по России, который стартует 8 марта в Иркутске. Помимо российских городов, группа «Кис-Кис» посетит Минск, а также Прибалтику, включая Ригу и Таллинн.
По словам вокалистки Софьи Сомусевой, трек записан в «абсолютно новом стильке».
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