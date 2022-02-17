«Кис-Кис» порассуждали о новом «Отчиме»

Режиссер клипа – Владимир Ваулин. Клип посвящен теме семейного насилия над женщинами. Музыканты констатируют, что только по официальным данным более 30% женщин в России сталкивались с физическим или сексуальным насилием. Главную мужскую роль исполнил Константин Фисенко. В роли подруги главного героя снялась барабанщица «Кис-Кис» Алина Олешева. Вторая главная женская роль досталась вокалистке коллектива Софье Сомусевой. «Клетка» Алина Олешева: «Клип очень серьезный, глубокий, с...

Режиссер клипа – Владимир Ваулин. Клип посвящен теме семейного насилия над женщинами. Музыканты констатируют, что только по официальным данным более 30% женщин в России сталкивались с физическим или сексуальным насилием. Главную мужскую роль исполнил Константин Фисенко. В роли подруги главного героя снялась барабанщица «Кис-Кис» Алина Олешева. Вторая главная женская роль досталась вокалистке коллектива Софье Сомусевой. «Клетка» Алина Олешева: «Клип очень серьезный, глубокий, с...

Группа «Кис-кис» выпустила жесткий клип на песню «Клетка» из одноименного макси-сингла (смотреть клип).