«Кис-кис» спела о радости во времена арестов

В макси-сингл «Клетка» вошло три трека: «Достало», «Клетка» и «Не надо»
«Не переживай, всё хорошо», - напутствовали словами песни свой новый релиз участницы группы. И продолжают: «Все в порядке, если ты меня нашел», - намекают участницы на неправовые и зачастую садистские задержания либеральных активистов в путинской России.
На обложке релиза певицы изображены страдающими за решеткой автозака репрессивных времен президента Владимира Путина.
Напомним, что сегодня вышло видео про супер-роскошные интерьеры дачи нынешнего президента РФ Путина на Валдае с соляриями, криокамерами, банями, косметологами и личными церквями Путина.
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