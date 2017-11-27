«Дискотека 80-х» собрала звезд в шестнадцатый раз

25 ноября четыре часа легендарные отечественные и зарубежные звезды раскачивали 30-тысячный «Олимпийский». Шестнадцатый фестиваль «Авторадио» состоялся под девизом «Танцуют все!» – зрители стали непосредственными участниками шоу.

– Несмотря на очередной аншлаг в «Олимпийском», для меня рекорд этого года заключается в невероятной атмосфере «Дискотеки 80-х» и в том, насколько все здорово получилось. Шестнадцать лет – уже серьезный возраст. Фестиваль, действительно, повзрослел. Сегодня все было очень качественно и круто, никаких заминок, накладок, – заявил генеральный продюсер «Дискотеки 80-х», генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин.



Юрий Костин

В этом году на «Дискотеке 80-х» был представлен один из сильнейших составов участников. Двадцать культовых артистов из России, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Австрии приняли участие в фестивале.

На сцену вышли британская рок-певица Bonnie Tyler и мечта всех юношей 80-х Samantha Fox, австрийская евродиско-группа Joy и немецкий музыкальный коллектив Boney M с очаровательной Лиз Митчелл (Liz Mitchell), исполнительницей всех хитов этой группы. Из Италии прилетели Ricchi e Poveri и Pupo, а из Франции приехал Ottawan. Двенадцатый раз на «Дискотеке 80-х» выступила немецкая поп-дива C.C. Catch, после серьезной аварии в строй вернулся основатель и бессменный солист группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни (John McInerney), а среди новых имен главной дискотеки страны – легендарные рокеры Smokie.



Юрий Шатунов

Впечатляет и состав отечественных звезд «Дискотеки 80-х» этого года: Юрий Шатунов, Константин Никольский, Игорь Саруханов, Юрий Лоза, Владимир Пресняков, Александр Иванов и группа «Рондо», Валерий Сюткин, Максим Леонидов, Сергей Беликов, Стас Намин и группа «Цветы».

– Из года в год люди в зале меняются, но вот то, как нас встречают – никогда! – заметил солист Ottawan Патрик (Jean-Baptiste Patrick), открывавший в этом году фестиваль. – В «Олимпийский» приезжают наши фанаты со всей страны. Многие целый год ждут «Дискотеку 80-х». Энергетику зала не описать словами, ты чувствуешь ее еще до выхода на сцену: считаешь секунды до старта, а по другую сторону кулис толпа кричит, поет, и это невероятно заряжает!

Патрик, действительно, пошел к сцене задолго до своего выступления и целых десять минут стоял за кулисами, а все проходившие мимо здоровались с ним и обнимались.

Невероятно общительные и жизнерадостные Ricchi e Poveri, появившиеся в пресс-зоне под аплодисменты журналистов, много шутили о том, что они забальзамировали свои тела, чтобы всегда возвращаться на фестиваль «Авторадио» и выступать перед публикой, которая их любит.

Игорь Саруханов удивился, что сегодня на фестивале «Авторадио» его принимают как в 80-е:

– Я, честно говоря, не ожидал! В едином порыве все пели: «По-за-ди». Это очень круто! В 80-х здесь также меня встречали, когда я был хедлайнером. Прошло 30 лет, но ничего не изменилось. Я сказал себе: «Молодец, Игорек, пятерка тебе».

Максим Леонидов за кулисами показывал журналистам свои татуировки. На правом плече у артиста портрет жены, на левом – имена детей на иврите. Потом он поделился своими ощущениями от атмосферы «Дискотеки 80-х».

– Здесь все объединено одной идеей. Люди получают за один вечер все свои лучшие воспоминания, и это очень здорово! – констатировал артист.

«Дискотека 80-х» – не только возможность увидеть живых героев своих юношеских танцевальных вечеров, но и модное шоу с актуальными спецэффектами, качественным звуком и последними техническими разработками.

В этом году их тоже немало – необычная анимация на огромных видеоэкранах, невероятный объемный звук, множество световых эффектов. По словам технического продюсера фестиваля, генерального директора Silence Pro Михаила Капника, отвечающего за сценографию, удалось создать фантастически красивое шоу. И все дело здесь даже не в самых передовых приборах и экранных конструкциях, которые вновь задействовали на фестивале «Авторадио», а в том, насколько все средства визуальной информации синхронны. Экраны, свет, звук, спецэффекты и даже костюмы балета – все было завязано в единую систему, что создало впечатляющий синергетический эффект.

Это впечатлило не только зрителей в зале, но и самих артистов.

Во время исполнения хита «Total Eclipse of the Heart» вместе с Bonnie Tyler на сцену вышли танцоры, о которых рок-певица ничего не знала.

– Они были великолепны и очень зажигательны в своих черных кожаных куртках, точно таких же, как и у меня. Некоторые из них танцевали очень высоко – прямо под потолком. Потрясающе!

Очень неожиданным для меня оказался и сухой лед. Честно говоря, побаиваюсь его. Потому что вроде знаешь, что сейчас должен быть дым, но ты его не видишь. Однако на «Дискотеке 80-х» все прошло великолепно! – не скрывала эмоций Bonnie Tyler.

Девиз этого года – «Танцуют все» – пришелся как никогда к месту. Специально для нескольких номеров ведущие вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» в тандеме с ведущими утреннего драйв-шоу «Поехали» записали видео с простыми танцевальными движениями, которые люди должны были повторять на припевах песен и перед выходом артистов. В результате получился масштабный танцевальный флешмоб, в огромном зале практически не было ни одного человека, который не стал бы участником этого грандиозного действа.

Это очень растрогало солиста группы Bad Boys Blue Джона МакИнерни:

– Наши песни были хитами 30 лет назад, и очень приятно видеть людей в зале, которые исполняют их вместе со мной, особенно молодое поколение. По опыту знаю, что хорошие песни, которые слушали родители, потом передаются и детям, становятся частью их культурной среды.

Танцевальный флешмоб состоялся и тогда, когда Samantha Fox исполняла на сцене свой хит «Touch Me».

– Потрясающе – то, как все танцевали вместе, делали одинаковые движения! Хочу скорее посмотреть флешмоб на видео, потому что со сцены не все было видно. У меня столько позитивных эмоций! Слушатели в России такие активные, они всегда подпевают, танцуют, у них отличный настрой! – радовалась певица.

В этом году организаторы обещали, что на сцене будут и неожиданные дуэты. Одним из таких стало совместное исполнение хита «Я буду помнить» Александром Ивановым и Владимиром Пресняковым.



Александр Иванов и Владимир Пресняков

– Это наша юность, ностальгия по тому, что происходило в далеких 80-х. И мы с Володей благодарны судьбе, что песня прошла сквозь это время, какие-то революции, перестройки, гласности, ускорения. Песня осталась любима, и значит, мы сделали что-то очень стоящее и важное, – сказал после выступления Александр Иванов.

Самые яркие впечатления концерт оставил у музыкантов группы Smokie. Имя Криса Нормана (Chris Norman), вокалиста и гитариста классического состава знаменитого британского коллектива, уже появлялось на афишах фестиваля «Авторадио», но сама группа участвовала впервые.

Вслед за Москвой эстафету 16-го фестиваля «Авторадио» примет Северная столица – 1 декабря концерт пройдет в Ледовом дворце.

Телеверсию XVI Международного музыкального фестиваля «Дискотека 80-х» в новогоднюю ночь покажет Первый канал.