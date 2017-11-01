Selena Gomez стала «Женщиной года»

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Американская певица Селена Гомес названа "Женщиной года" по версии журнала Billboard.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт издания.

Селена Гомес
Селена Гомес

"Селена не только находится на верхушке [музыкальных] чартов, но и постоянно вдохновляет молодых женщин работать с полной самоотдачей, быть самими собой и не бояться использовать свой голос… Мы очень рады возможности назвать ее своей "Женщиной года", - приводит журнал слова главы The Hollywood Reporter - Billboard Media Group Джона Амато.

Годом ранее этой премии была удостоена Мадонна. Как отмечает издание, вручение награды состоится на ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет 30 ноября в Лос-Анджелесе.

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