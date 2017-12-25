Шнуров снялся в комедии «Я худею»

В ленте сыграл Сергей Шнуров, одним из ее сопродюсеров выступил мастер ураганных съемок Илья Найшуллер ("Хардкор", клипы группировки "Ленинград", появляется в камео), а актрисе Саше Бортич ("Полицейский с Рублевки", "Викинг") пришлось набрать для роли двадцать кило. Причем - это первая в истории мирового кинематографа картина, где актриса честно худела "внутри сюжета".

Более того - сценарист и режиссер ленты, Алексей Нужный и Николай Куликов (киносериал "Горько!"), тоже похудели - на 28 и 20 кг соответственно.

По сюжету фильма, у главной героини Ани (Бортич), отца которой играет Шнуров, в жизни две любви - еда и красавец-спортсмен Женя. Но после того, как Женя бросает девушку из-за того, что она поправилась, Аня решает бороться за свою любовь и радикально похудеть. Что выливается в разного рода чреватости и как бы потешную суету.

Премьера - 8 марта 2018 года.