Теона Контридзе готовит авторскую программу

- Что из себя представляет Ваш проект?

- Проект — это всё-таки продюсерский продукт, садятся продюсер и менеджменты, высчитывают некую надобность на рынке и придумывают артиста. Я не придуманный артист, я артист, который формировался достаточно долго. Первый сольник, кстати, когда люди покупают билеты, когда мне исполнилось 40 лет. Поэтому очень тяжело меня назвать проектом.

- Вы себя всё-таки считаете больше русской или грузинской певицей?

- Смотрите, безусловно, я - грузинка. Грузинка это ведь национальность в отличии от русской, русская - это понятие. И татары русские, и калмыки русские, и грузинка — это всё-таки очень понятное понятие, это национальность. Конечно, вся моя музыка пропитана и грузинским взглядом, грузинским акцентом, грузинской трактовкой, если хотите, но поскольку с 17 лет я живу в Москве, я себя ощущаю московской певицей.



Теона Контридзе

- Ваши родители были музыкантами?

- Нет, они не были музыкантами. Мама была, мама закончила Пушкинский институт, институт имени Пушкина в Тбилиси, педагогический институт, факультет музыки филологии, то есть она филолог и музыкант. Отец мой инженер, он просто был дико одаренным человеком и прекрасно играл. Вот дедушка мой был музыкантом, это консерваторский парень, пианист.

- Какие проекты запланированы на 2018 год?

- Я думаю, что в 2018 году мы будем целиком и полностью заниматься авторской программой. Поскольку фундамент уже заложен, записывать свой авторский диск. Этим мы и будем заниматься. Потому что уже в том амплуа и в том типе музицирования, в котором мы занимаемся, нам стало тесно.

- Какая Теона не на сцене? Какая в жизни?

- По-моему я одинаковая на сцене и в жизни. Люди говорят, что гораздо спокойнее, более уравновешена, я менее эксцентрична. Мой стиль одевания на сцене и в жизни - это два разных человека.

Ксения КУЗНЕЦОВА