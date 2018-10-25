Теона Контридзе: С возрастом во мне больше джаза!

Собственно, ближайшие концерты - это 26 октября в «Известия Холл» и 29 ноября в «16 тонн». Звезда культового мюзикла «Метро», в детстве – участница известного во всем мире грузинского музыкального ансамбля «Мзиури», в 19 лет взяла «серебро» на Big Apple Music (USA), а уже в 30 музыкально продюсировала проекты Disney Russia. Пела с крупнейшими мировыми звездами джаза, на секундочку.



Теона Контридзе

- Расскажите, почему вы выбрали карьеру певицы и отказались от мечты стать дирижером?

- Просто так случилось, что меня музыка захватила в исполнительском смысле, а не в смысле режиссерском. Все-таки дирижер является руководителем оркестра, а мне хотелось сольно выступать. В 15 лет я победила на конкурсе как вокалист и мне это понравилось.

- Вас называют джаз-панк дивой, а как вы сами охарактеризовали бы ваш стиль?

- А я сама и придумала это определение. Ведь джаз и панк - это два направления, которые исключают друг друга, но при этом они, на мой взгляд, являются похожими. Мне кажется, что джаз - это и сеть панк, но на базе классической музыки. Такая свобода на основе классики. И поэтому джаз и панк отлично сочетаются. Я не могу себя назвать джазовой певицей, я скорее джазовый слушатель, чем исполнитель. Но джаз мне дал очень много, я из него почерпнула много свободы. А панк - это образ жизни. Я всю жизнь протестовала против любой системы, но с возрастом во мне больше джаза.

- Какой из музыкальных инструментов, на котором вы играете, ваш любимый?

- Я играю на бас-гитаре, соло-гитаре, на барабанах, но люблю я фортепиано, на котором тоже играю.

- Недавно вы рассказали, что хотели бы спеть дуэтом с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. А какую песню вы бы хотели исполнить с ним?

- Какую-нибудь медленную и очень романтичную. Например, песню, которую пели Сергей Челобанов и Алла Пугачева «Незваный гость». (Напевает). Неважно, что именно спеть, - важно, чтобы мы с ним вдвоем сделали, то что нам непривычно и чего от нас не ожидают.

- Как выглядит творческий процесс создания песни и ее записи для вас? С чего все начинается?

- Все начинается с визуализации все этого процесса на сцене. Я представляю себе, как песня звучит уже на концерте и вижу готовую картинку. Я опираюсь только на это при создании песни.

- Как вы относитесь к электронной музыке? Слушаете ли ее и знакомы ли с ее представителями?

- Каких-то основных артистов я слушаю - Дэвид Гетта и DJ Morales, например. То есть со звездами этого жанра я, конечно, знакома. Бывает что я слушаю электронную музыку, но после того как я перестала тусоваться в клубах, эта музыка для меня потеряла актуальность. Она очень жанровая и ситуативная. Электронная музыка сама по себе без танца не дает информационного и энергетического заряда. Для меня она не очень глубокая.

- Помните ли вы, каков был ваш первый гонорар в качестве певицы?

- Нет. Но помню, что после выступления в знаменитом клубе «Джаз кафе» Синиша Лазаревич заплатил мне 100 долларов, хотя я его умоляла заплатить 200. Антон Табаков со мной договаривался, чтобы я пела за 75 долларов в его клубе «Кафка», а я умоляла заплатить мне 100. Но он отказался, заявив, что это слишком дорого.

- Что вы посоветуете юным талантам, мечтающим стать известными вокалистами? С чего начать, чему учиться и на кого равняться?

- Это для меня глупая цель. Человек должен владеть профессией, а не стремиться стать популярным. Он должен стремиться своим даром осчастливить публику и сделать свое творчество доступным для людей. А известность и путь к нему - это вообще не ко мне. Хорошему вокалисту надо с шести лет получать академическое музыкальное образование.

Надо учиться игре на каком-нибудь инструменте. Это нужно для того, чтобы впоследствии быть музыкантом, а не вокалистом. Ведь вокалистов, которые не обладают никаким индивидуализмом, сейчас очень много. А певец-музыкант - это совершенно иной подход. Это как художник и реставратор. Вокалист - это ремесло, а певица - это форма самовыражения. Для того, чтобы быть певицей - надо быть музыкантом, а для того чтобы стать вокалистом, - совершенно не обязательно быть музыкантом.

Русудан ЛАКИРБАЙЯ