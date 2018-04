ABBA записала новые песни впервые за 35 лет

«Решение о продолжении захватывающего проекта ABBA получило неожиданный результат», - говорится в заявлении группы в соцсетях. - «Мы все четверо посчитали, что через 35 лет было бы здорово снова объединиться и зайти в студию звукозаписи. Так мы и сделали. И это было похоже на то, что время остановилось, и мы просто были в коротком отпуске. Очень радостный опыт!

В результате появились две новые песни, и одна из них I Still Have Faith In You прозвучит в исполнении наших виртуальных двойников в специальном телевизионном проекте NBC и BBC в декабре.»



ABBA

Новость появилась вскоре после того, как поклонники узнали, что ABBA возвращается на на сцену, хотя на самом деле они не будут петь и танцевать сами. Вместо этого будут созданы виртуальные «Абботары» четырех членов шведской поп-группы. Ожидается, что двухчасовое шоу будет транслироваться в Великобритании по всему миру.