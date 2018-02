Арбенина написала автобиографическую песню «Инстаграм»

салют ребята! тур идёт полным ходом и вы даёте мне столько сил что я пишу новые песни! фрагмент самой самой НОВОЙ песни под названием ИНСТАГРАМ. и каждый день мы встречаемся в инстаграме. видео круче боев без правил. финал я знала заранее. доброе утро страна! и пиши что хочешь. только не блокируй. сердце не делится наполовину. банально но очень красиво. в моем инстаграме страна! #дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы #thenightsnipers #инстаграм #новаяпесняинстаграм #юбилейныйтур #25лет #живукакхочу

A post shared by Diana Arbenina (@d_arbenina_official) on Feb 8, 2018 at 7:23am PST