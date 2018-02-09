Арбенина написала автобиографическую песню «Инстаграм»

На видео лидер группы во время саунд-чека перед концертом исполнила под гитару фрагмент песни «Инстаграм». Новую композицию Диана Арбенина написала в декабре 2017 года. Песня была горячо встречена близким кругом Арбениной и было принято решение делать ее следующим синглом группы. А в январе «Ночные Снайперы» отправились в юбилейный тур, где началась работа над «Инстаграмом».

«Это одна из немногих песен, которая имеет конкретного адресата, - призналась Диана Арбенина. - Я познакомилась с ним именно в Инстаграме, случайно зайдя на его страницу. Мы начали переписываться, и вскоре встретились. То, что происходит между нами сейчас, это какое-то чудо. Такой полноценной любви я не испытывала давно. Оба мы сложные люди, и не всегда понимаем друг друга, что объяснимо между творческими людьми. Он тоже музыкант, и у нас уже есть кое-какие планы», - призналась Диана Арбенина.

По словам певицы, Инстаграм – эта социальная сеть, которую она действительно любит, и что в ее жизни есть люди, встречи с которыми происходят только в этой социальной сети.

«Я часто бываю в Инстаграме, у меня там много публикаций. Два года назад я придумала рубрику «Доброе утро, страна», которую ждут многие мои подписчики. Причем придумала совершенно случайно, когда летом каталась с детьми на велосипедах. Я редко делаю публикации с фото, в основном публикую видео. Люблю читать комментарии, мне интересно, что пишут мне люди. Иногда отвечаю, и начинается неформальное общение», - призналась Диана Арбенина. По словам Дианы, песня «Инстаграм» будет следующим синглом группы «Ночные Снайперы».

«Мы пока еще живем песней «Грустные люди». Но не за горами весна и поэтому наши поклонники ждут «снайперский» боевик – весеннюю, драйвовую. песню. А пока я рада осознавать, что страна соскучилась по нам, и очень ждет «Ночных Снайперов». 25 лет – это большая часть жизни. Тур, который мы посвящаем этой дате, в самом разгаре – мы отыграли первые 8 юбилейных концертов. Зрители очень живо и горячо реагируют на нашу программу. Признаюсь, что это предвестник грандиозного шоу, которое мы покажем в Олимпийском 4 ноября», - говорит Диана Арбенина.