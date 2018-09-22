«Дуэт двух столиц»: солисты Немецкой Оперы и «Геликон-Оперы»

Буквально через несколько дней в зале театра «Стравинский» прошел международный проект. Москва и немецкий Дюссельдорф – города побратимы, а театры «Геликон» и Немецкую оперу на Рейне связывает творческое содружество. В прошлом сезоне в Дюссельдорфе состоялась премьера оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок», копродукции московского «Геликона» и Немецкой Оперы. Новый сезон «Геликон» открыл «Золотым петушком».

Теперь в «Геликоне» прошел концерт солистов двух театров в рамках программы сотрудничества между Департаментом культуры Москвы и Управлением культуры Дюссельдорфа. В столицу России приехали солисты из Германии, а также генеральный директор Немецкой Оперы Кристоф Майер и Обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзер. С московской стороны на концерте присутствовал и выступал с любопытными рассказами Леонид Печатников, заместитель мэра по вопросам социального развития, большой друг московского театра.

Концерт прошел в сопровождении замечательного оркестра «Геликона» под управлением главного дирижера Валерия Кирьянова. Увертюра к опере Моцарта «Свадьба Фигаро» ввела слушателей в яркую стихию музыки зальцбургского гения. Далее пели солисты. Это действительно оказался концерт – дуэт двух столиц, удачно срежиссированный Ростиславом Протасовым. Исполнялись только дуэты из зарубежных опер.

Тему Моцарта подхватили Лидия Светозарова и Торбен Юргенс, спев дуэт Сюзанны и Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро». Красиво сливались голоса Максима Перебейноса и Лавиньи Дамес в дуэте Дон Жуана и Церлины, и, похоже, не только голосами, но и взаимным познанием счастливой любви. Еще не раз появлялся в первом отделении Максим Перебейнос, удивительно артистичный, с красивым и выразительным баритоном певец. Снова Максим и Лавинья были вместе, но на этот раз в дуэте Папагено и Памины в опере Моцарта «Волшебная флейта», где каждый мечтал о своем - Папагено о собственной подружке, а Памина не могла дождаться нареченного ей Тамино. Затем прошли два веселых дуэта Перебейноса-Малатесты и Елены Санчо-Перег – Норины в «Дон Паскуале» Доницетти и Марии Катаевой, нашей соотечественницы, работающей в Дюссельдорфе, - озорницы Розины и Максима Перебейноса - хитрющего Фигаро в опере Россини «Севильский цирюльник».

Был еще дуэт Неморино и Адины из оперы Доницетти «Любовный напиток», который блистательно разыграли Игорь Морозов и Елена Санчо-Перег. Лауреатка первой премии конкурса Пласидо Доминго «Опералия» Адель Захария исполнила арию Лючии из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур» в дуэте с флейтисткой Дарьей Галочкиной. Был и мужской дуэт Дона Паскуале и Малатесты из оперы Доницетти, который представили Богдан Бачиу и Георгий Екимов. Завершили первое отделение сопрано из «Геликона» Елена Михайленко и солист из Дойче Опер баритон Богдан Бачиу сценой Леоноры и графа Ди Луны из «Трубадура» Верди.

Второе отделение тоже началось с музыки Верди. Сначала ритмически точно и на хорошем нерве сыграл Увертюру к «Набукко» оркестр «Геликона», ведомый уверенной рукой маэстро Кирьянова. Затем прозвучали дуэты Дон Карлоса и Родриго из оперы «Дон Карлос» в исполнении Виталия Серебрякова и Богдана Бачиу, и Виолетты и Альфреда из 4 акта «Травиаты», который спели Адель Захария и Игорь Морозов. Заключительную сцену Кармен и Хозе из оперы Бизе показали Рамона Захария и Виталий Серебряков с неистовством страсти, которая всегда несет за собой смерть. Хороши были Торбен Юргенс и Лидия Светозарова в дуэте Порги и Бесс в одноименной опере Гершвина. Красотой и таинственностью наполнили Елена Михайленко и Рамона Захария Баркаролу из «Сказок Гофмана» Оффенбаха.

В финале вечера его участники собрались на сцене, чтобы всем вместе исполнить куплеты о шампанском из обожаемой «Геликоном» оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Гала-концерт «Дуэт двух столиц» Москвы и Дюссельдорфа получился ярким и теплым, гармоничным и праздничным. Было полное ощущение, что певцы из Москвы и Дюссельдорфа всегда пели вместе, настолько единым было их музыкальное и актерское восприятие. Зрители после длительных аплодисментов расходились наполненные радостью и красотой.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Антон ДУБРОВСКИЙ