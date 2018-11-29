Metallica выпустит акустический альбом

В начале 2019 года Metallica выпустит live-альбом «Helping Hands… Live & Acoustic at the Masonic», записанный на аукционе в поддержку фонда All Within My Hands.РокНовостиБлаготворительный концерт и аукцион фонда All Within My Hands состоялся 3 ноября 2018 года в Сан-Франциско. В альбом вошли акустические песни и несколько каверов. Альбом будет выпущен лимитированным тиражом на 140-граммовом цветном виниле. Релиз состоится 1 февраля 2019 года. Быстрый поиск: Metallica Добавить комментарий
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