Metallica выпустит акустический альбом

"Получить эту премию - просто фантастика. Мы оказались в уникальной компании, это значимое подтверждение всего, что Metallica сделала за последние 35 лет. В то же время, похоже, что мы находимся на вершине и впереди еще много хороших лет", - считает Ульрих. На церемонии в честь новых лауреатов...