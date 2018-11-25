Опера «Волшебная флейта» Моцарта в театре «Геликон-Опера»

Это произведение гениального Амадея отнюдь не из простых и однозначно трактуемых. Исходя только из этого условия, премьера ожидалась с особым интересом.

Главенствующим в премьерном показе стало постановочное решение спектакля, которое доминировало, набирая силу и поглотив целиком внимание зрителей. Спектакль собрал сильную постановочную команду, увлечённую работой над интересным материалом и, судя по высказываниям участников этого процесса, объединённых единым замыслом. Команда единомышленников была следующей: режиссёр-постановщик Илья Ильин, дирижёр-постановщик Валерий Кирьянов, художники-постановщики Сергей Кузнецов, Агния Стерлигова, художник по костюмам Саша Фролова. Как не сказать о замечательной работе видеохудожника Александра Андронова и хореографа-постановщика Александра Агафонова. Большая, талантливая команда трудилась над этим шедевром в театре «Геликон-Опера».

Ещё на пресс-подходе в главном фойе театра среди многочисленных гостей появились фигуры фантастического вида, облачённые в латексные одеяния самых ярких цветов. Папагено (Максим Перебейнос) постоянно фокусировал в спектакле на себе внимание зрителей не только вокальной составляющей своей партии, но и своими латексными доспехами, которые подчинялись малейшим движениям артиста. Что уж говорить про Королеву ночи (Эльвина Муллина) в невообразимом одеянии, соответствующем её неоднозначной роли! Главный же герой Тамино (Давид Посулихин) открыл спектакль, отделившись от зрительской массы и перейдя на сцену, как бы соединив век нынешний и век минувший.

С момента премьеры оперы в Вене в 1791 году прошло более двухсот лет. Дирижировал тогда сам композитор, гениальный Моцарт. Успех был большой. Ничто не предвещало скорого трагического конца, смерти Моцарта. Но в содержании оперы уже был приговор. Это был раскол в масонском движении, а раскол тогда, как и сегодня, карался беспощадно. Да, современники свидетельствовали, что Моцарт хотел создать свою масонскую ложу, своё учение, которое зашифровано было в содержании оперы «Волшебная флейта». Известно, что Сальери посетил эту оперу, выказывал бурный восторг от увиденного и услышанного, пригласил Моцарта на ужин, после которого композитор сильно занемог и вскоре умер. Вена тогда жила премьерой новой оперы, но нигде не было видно её автора, который умирал в одиночестве в своей венской квартире.

Опера «Волшебная флейта», её создание и утверждение на оперной сцене Вены неотделимы от написания в то же самое время «Реквиема». Да, так было и так остаётся по сей день со всеми мистическими обстоятельствами, сопровождавшими эти творения гениального Моцарта. Представляется совершенно невозможным забывать, обходить, никак не отражать в постановках эти трагические обстоятельства.

Представленная на сцене театра «Геликон-Опера» новая постановка оперы «Волшебная флейта» Моцарта выходит за рамки добротного художественного и постановочного решения. Работа художника по костюмам Саши Фроловой в премьерном спектакле поражает как сильное, можно сказать, ведущее художественное высказывание в представленной опере, становясь полноценным участником действия, раскрывающим смыслы происходящего на сцене. Вот, к примеру, хотя бы Зарастро (Александр Киселёв), - фигура величественная, властитель царства мудрости и света, облачён в светлые, золотые одежды. Его сопровождает многочисленная рать беспрекословных исполнителей воли господина, маленьких человечков в облике трансформер-фигурок из современных компьютерных игр, которым очень подходит название «вежливые люди». Это ли не изящная, многозначная актуализация романтического сказочного сюжета с глубоким философским смыслом? А вот мавр Моностатос (Василий Ефимов) представлен в чёрном цвете, соответствующем его недобрым помыслам. Его сопровождают отвратительные чёрные существа, обитатели преисподней, царства тьмы.

Если говорить о певческой составляющей спектакля, а «Волшебная флейта» остаётся оперой и исполнить её под силу только опытным певцам, то тут ещё много надо потрудиться, чтобы достичь ансамблевого единства. Что касается исполнения соло в основных партиях, то, например, знаменитая и всегда ожидаемая ария Королевы ночи в исполнении Эльвины Муллиной обратила зрителя к ностальгическим воспоминаниям о ранее слышанных исполнениях этого знаменитого вокального шлягера. Увы, шевелящиеся отвратительные щупальца привлекли больше внимания, чем вокал в этой партии.

Партия Памины была представлена в исполнении сопрано Елены Епихиной. Многие сопрано грешат слабым нижним регистром. Не миновала сия участь и Елену Епихину. Драматическая составляющая партии в интерпретации певицы не отличалась особой выразительностью и более походила на исполнение роли в детском драматическом кружке.

Порадовали своим эксцентричным исполнением Три дамы, - Марина Карпеченко, Наталья Загоринская и Юлия Никанорова. Тут уж всё было на месте - и вокал, и сценическое решение, и артистизм певиц.

Театр «Геликон-Опера» представил очень интересную в художественном отношении постановку знаменитой оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, входящей в репертуар мировых оперных театров. Шлифовать, дорабатывать в этом спектакле есть что. Постановочное решение оперы, музыкальное и вокальное исполнение этого шедевра ставит театр «Геликон Опера» в ряд ведущих мировых музыкальных театров.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Ирина Шымчак и Антон Дубровский