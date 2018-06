Paul McCartney презентовал два клипа и анонсировал альбом

"Мне нравятся эти слова - "Египетская станция", - признался музыкант, заметив, что весь диск, насчитывающий 14 песен, скомпонован таким образом, чтобы словно увозить слушателя в музыкальное путешествие от одной станции к другой.

"Египетская станция" начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня идет как новая станция, - сказал Маккартни. - Нам пришла идея увязать все песни с этой идеей. Я воспринимаю ее, как некое заветное место, откуда исходит музыка".

Музыкант уже опубликовал в YouTube два рисованных клипа к песням с будущего альбома, пишет ТАСС. Одна называется I Don"t Know ("Я не знаю"), другая - Come On To Me ("Завлеки меня"). Песни по стилистике очень напоминают композиции группы Wings, основанной Маккартни после распада The Beatles в 1971 году и просуществовавшей до 1981 года. Они должны стать большим подарком всем поклонникам музыканта.

"Египетская станция" - первый студийный диск сэра Пола с 2013 года, когда он представил ставший популярным альбом New, записанный в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и в восточном Суссексе. Слухи о подготовке нового альбома циркулировали в интернете с начала месяца, когда Маккартни распространил в Instagram фотографии микрофонов в студии и себя за фортепьяно.