Selena Gomez попала в психиатрическую клинику

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ, 26-летняя певица была госпитализирована второй раз за последние две недели. В больницу ее привез один их родственников. Гомес нередко жалуется на ухудшение самочувствия из-за недостаточного количества лейкоцитов в крови, что на этот раз привело к эмоциональному кризису.



Селена Гомес

Уточняется, что певица хотела покинуть медицинское учреждение, но врачи ей не разрешили. Она также попыталась вырвать капельницу из руки. В настоящее время Гомес находится на лечении в одном из психиатрических заведений.