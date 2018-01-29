У Дмитрия Маликова родился сын

Несколько часов назад артист подтвердил информацию о пополнении в семействе.
"Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года моей жизни, а именно-рождение сына! А теперь оно случилось,и я абсолютно счастлив! Чего и Вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют", - написал Дмитрий Маликов.
Как сообщали СМИ, певец и его жена Елена обратились к услугам суррогатной матери. Наследник появился на свет в элитной клинике Санкт-Петербурга.
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