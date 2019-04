Alan Parsons вернулся после 15-летнего молчания с The Secret

Его предыдущая пластинка — «A Valid Path» — вышла в 2004 году.

По словам Алана, в пластинку вошли музыкальные и лирические темы, которые «очень близки его сердцу, его собственным интересам и увлечениям». Альбом, состоящий из 11 треков, представляет собой «возвращение к поп-роковому звучанию с интермедиями симфонического и прогрессивного рока, по которым был известен проект Алана Парсонса», и включает в себя гостевые выступления от таких артистов, как Джейсон Мраз, Лу Грамм, Стив Хэкетт и многих других.

Давнее хобби Алана - исполнять магические фокусы, и этот новый альбом демонстрирует его страсть к этому ремеслу, отсюда и название «The Secret».

«Магия всегда была моей страстью, я являюсь членом Волшебного замка в Лос-Анджелесе. Я также работал с японской магической компанией Tenyo, сочиняя инструкции и каталоги для их магических товаров. Я сам балуюсь магией в свое свободное время, поэтому альбом с магическим влиянием был естественным продолжением моей жизни».

Альбом выпущен на CD, виниле LP, CD + DVD combo (с 5.1-канальным миксом на DVD) и коробочном издании с пятью дисками, состоящего из CD, DVD, винила и двух CD «LiveSpan» (в дополнение - футболка, плакат, литография и прочее).



Alan Parsons - The Secret

О сотрудничестве с Мразом Алан говорит: «Я встретил Джейсона два года назад через соседа, который выращивает кофе на своем ранчо. Джейсон хотел выращивать кофе сам, и наш сосед Джей был достаточно любезен, чтобы представить нас, так как у нас были общие музыкальные интересы. Для «Чуда» Джейсон записал свой вокал в Далласе, а я слушал в Санта-Барбаре, и мы отправляли файлы туда-сюда, в результате чего появилась эта песня. Таким образом, доказывая, что вам не обязательно быть в одной студии с кем-то, чтобы создавать музыку. Так было и с Лу Граммом на треке «Иногда», который он пел в Нью-Йорке».

В настоящее время живая группа состоит из Алана на акустической гитаре, клавишных и вокала, PJ Olsson на вокале, Тома Брукса на клавишных Гай Эрез на басу, Джефф Коллман на гитаре и вокале, Дэнни Томпсон на барабанах, Тодд Купер на саксофоне, перкуссии и вокале, Дэн Трейси на гитаре и вокале.

Трек-лист:

1. THE SORCERER’S APPRENTICE (instrumental)*2. MIRACLE (lead vocal: Jason Mraz)3. AS LIGHTS FALL (lead vocal: Alan Parsons)4. ONE NOTE SYMPHONY (lead vocal: Todd Cooper)5. SOMETIMES (lead vocal: Lou Gramm)6. SOIRÉE FANTASTIQUE (lead vocal: Todd Cooper, Alan Parsons)7. FLY TO ME (lead vocal: Mark Mikel)8. REQUIEM (lead vocal: Todd Cooper)9. BEYOND THE YEARS OF GLORY (lead vocal: PJ Olsson)10. THE LIMELIGHT FADES AWAY (lead vocal: Jordan Huffman)11. I CAN’T GET THERE FROM HERE (lead vocal: Jared Mahone) совместно с Motion Picture “5-25-77”Гитара: Steve Hackett (в *), Jeff Kollmann, Dan Tracey, Tony Rosacci, Ian Bairnson, Alan ParsonsСинтезаторы, клавишные: Andy Ellis, Tom Brooks, Dan Tracey, Alan ParsonsФортепиано: Pat Caddick, Angelo PizzaroБас: Nathan East (в *), Guy Erez, Jeff PetersonБарабаны: Vinnie Colaiuta (в *), Danny Thompson, Carl SorensenСаксофон: Todd CooperВиолончель: Michael FitzpatrickОркестровые аранжировки Tom Brooks / Дирижер струнных Alan Parsons (кроме * Tom Brooks)Оркестр The CMG Music Recording Orchestra of HollywoodПеркуссия Alan ParsonsУкулеле Jake ShimabukuroТромбоны Oscar UtterströmТрубы Vinnie Ciesielski

В рамках тура в поддержку альбома Парсонс заедет и в Москву: он выступит в Crocus City Hall 10 июня.