Алла Пугачева ушла, но обещала вернуться. Лет в 80

Выступление Пугачевой вызвало ажиотаж: билеты разлетелись за считанные часы. В очереди пришлось стоять и журналистам, ведь, по традиции, на концерт Пугачевой не было аккредитации. В первых рядах зала собрались почетные гости: супруг певицы Максим Галкин и их дети Елизавета и Гарри, ее дочь Кристина Орбакайте с детьми, Филипп Киркоров с детьми, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Буйнов, Юрий Николаев, недавно освобожденный из-под домашнего ареста Кирилл Серебренников и другие, сообщает ТАСС.

"Впервые о необходимости дать юбилейный концерт Алла Борисовна заговорила в прошлом году на дне рождения, – рассказала "Дни.ру" певица Жасмин. – Понимала, что люди ждут, хотя и не очень хотела, долго колебалась. Позже мы встретились на каком-то мероприятии, и Пугачева обреченно вздохнула: "Придется выступать..."

Зал встретил артистку, аплодируя стоя. "Спрашивается, чего я вышла? Объясняю: мне действительно нужны мотивация и стимул для того, чтобы дальше жить и подольше жить, - заявила Пугачева. - Мотивация где-то бегает за кулисами, а стимул - это вы".



Шоу Аллы Пугачевой

"Ваша любовь настолько великодушна, настолько всепрощающа, что вы мне прощали все: и провалы, и успех, - продолжила певица. - Поэтому в этот мой день рождения скажите мне просто: "Аллуся, дольше живи". В подарок достаточно мне подтверждения именно вашей любви".

Алла Борисовна отказалась от модных шоу с полетами, пневмолифтами, блестками, перьями, салютами и представила музыкальный спектакль. Интересно, что частично он разворачивался на фоне декорации с барной стойкой, напоминающей легендарную квартиру Примадонны на улице Горького (Тверской), где она жила в свой "золотой" период.

Пугачева не стала делать традиционный вечер своих вневременных хитов, и почти всю двухчасовую программу составили композиции, появившиеся в ее репертуаре недавно.

"Уж 70 мне. Уже не пою, уже не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю. Меня бы, понимаете ли, холить, лелеять, а меня продолжают жизни учить", - продекларировала она и запела "Поживи в моей шкуре".

Пугачева предстала сначала в платье с разрезом, а затем - в алой юбке-миди и кедах. Она то размахивала подолом в такт цыганскому мотиву, то танцевала на столе в окружении артистов.

Все началось с "Монолога", отмечают «Дни.ру». Не того, знаменитого, на стихи Марины Цветаевой, а нового. В 1987-м Пугачева пела: "Уж сколько их упало в эту бездну,/ Разверстую вдали,/ Настанет день, когда и я исчезну/ С поверхности земли". В 2019-м она умоляет: "Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать./ Я сама, добровольно, распахнутой настежь стою,/ Никогда на добро не боялась я силы растрачивать./ Я не всех одинаково – каждого больше люблю!"

Концерт прошел без дуэтов, и единственным, кого упомянула артистка, стал редактор передачи "С добрым утром!" Всесоюзного радио. "Я считаю, что звездами рождаются. И слава богу, что есть люди, которые, увидев хотя бы небольшой свет этой звездочки, верят в нее, помогают ей и ждут, ждут, ждут. И звезда ждет своего часа. Я дождалась, и благодаря дружбе, которая мне помогала. Всех я не перечислю, но сегодня посвящаю песню этому человеку - Владимиру Трифонову", - сказала Пугачева.

Многие опасались, что большинство песен будет спето под плюсовую фонограмму, но на деле оказалось, что Алла Пугачева способна петь около 80% песен живьем, кроме того, абсолютно живой звук был у бэк-вокала и инструментальной группы, возглавляемой клавишником «Рецитала» Юрием Погибой.

Конечно, Пугачева не могла оставить поклонников без хитов, в числе которых "Звезда", "Святая ложь", "Не делайте мне больно, господа", "Как-нибудь", "Любовь, похожая на сон", "Свеча горела". Песню "Женщина, которая поет" публика приветствовала стоя. Под эту композицию на сцену вышла семья Пугачевой: ее дети Лиза и Гарри Галкины, муж Максим, Кристина Орбакайте и внуки — Дени, Клавдия и Никита.

Создать законченную картину помогает экран, с которого льются истории о любви к лайкам, соцсетям и гаджетам. А вот балет, короны и мантии – знакомые образы. Вишенкой на торте стала Анастасия Волочкова, "королева Instagram", как ее объявила Примадонна, с фирменным шпагатом. Певица лично пригласила балерину в этот номер. Танцовщица любит иронию и постоянно злит хейтеров. Она олицетворяет современного героя массовой культуры и то самое счастье напоказ, заполняя соцсети фотографиями роскошных роз и иномарок.

"Дайте мне искупаться в аплодисментах", - сказала Пугачева.

Видно было, что и она соскучилась по сцене, поторопившись объявить о пенсии на прошлом юбилее. "Спасибо вам, что выслушали. То, что я выстояла, - это прекрасно. Такое не забывается", - призналась она.

"Теперь мы уже с вами долго не встретимся, где-нибудь в восемьдесят. Надеюсь, что и мотивация, и стимул - ваша любовь - сделают свое дело. Живем дальше! Тогда я снова дам концерт. На афише будет написано: "Алла Пугачева. Романсы". И если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю", - объявила она.

"Живем дальше!" - и, не спеша, скрылась за кулисами.

Филипп Киркоров поделился эмоциями после концерта Примадонны: «Усталая, но счастливая, браво, Алла! Спасибо за нереальный вечер, который страна ждала 10 лет! Два часа твой голос покорял, влюблял и завораживал! Спасибо, что ты есть!»



Алла Пугачева и Филипп Киркоров